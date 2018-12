¡Khloé Kardashian saca las uñas por su hermana Kim!

Desde que anunciara que su tercera hija, la pequeña Chicago West, nacida el 15 de enero de 2018, iba a llegar al mundo a través de gestación subrogada, Kim Kardashian ha sido víctima de constantes críticas por tomar esta decisión. Algo que era de esperar debido a que, si al hecho de que a un tema que genera tanto debate le sumamos que estamos hablando de una de las personas más admiradas (y odiadas) en todo el planeta, la polémica estaba más que servida. Cuando parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y la gente ya pasaba del tema, un usuario de las redes sociales ha aprovechado para hacer un comentario malicioso sobre una fotografía colgada por la miembro más mediática del televisivo clan.

Kim Kardashian, que es muy de rescatar imágenes de su pasado, colgó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece de pequeña en lo que parece ser una tarde de piscina. “Baby K”, señala el escueto comentario de la celebrity. Mientras que casi todo el mundo coincide, al ver la bonita estampa, que la pequeña Chicago se parece mucho a su madre, un internauta hizo acto de presencia para romper la magia y recordar que en todo caso se parecerá a Kanye West y a la madre gestante.

Tras ver el comentario, Khloé Kardashian no dudó ni un momento en sacar las uñas por su hermana y ponerle al individuo los puntos sobre las íes. "Si no conoces la situación de alguien, tal vez no deberías comentar. Trata de informarte primero antes de hacer declaraciones tan tontas", le espetó la protagonista de ‘The Revenge Body’ al usuario por hacer un comentario “tan simple y maleducado”. "Chicago es totalmente hija biológica de Kimberly. Damos la gracias a Dios de que ella pudiera contar con la subrogación para que hayamos sido bendecidos en la familia con la dulce y preciosa Chi Chi", añadió visiblemente molesta.

Al verse el percal, el seguidor de Kim siguió intentando justificar su opinión. "Nunca dije que la bebé no sea hermosa. Definitivamente lo es, pero Kim tuvo una sustituta así que la pequeña se parece MÁS a Kanye o la madre gestante. Eso es todo. Les mando amor", expuso. "No estoy diciendo que dijeras eso, amor. Estoy diciendo que debes estar más informado antes de hablar sobre algo de lo que parece no sabes nada", replicó Khloé. Y es que, tal y como le recordó, el ADN de la pequeña es el de sus dos padres, Kim y Kanye. “Ella y su esposo hicieron embriones y luego tuvieron la suerte de que una sustituta gestara a su hija, ya que Kimberly no puede. Dios bendiga a la medicina moderna", sentenció. Así que ya sabéis, cuidadito con meteros con Kim… ¡que os podéis llevar una bronca de Khloé!