La colaboradora televisiva María Jesús Ruiz está pasando sus navidades más tristes: después de venirse abajo en 'Sálvame' y confesar que se había aprovechado de Gil Silgado para pedirle un favor, prácticamente nadie quiere saber nada de ella, ni siquiera su familia: "Hablé con mi hermano y me dijo que a ver dónde pasaba la Nochebuena, porque en su casa no, y eso para mí es muy fuerte", comentó hace unos días, y parece que la cosa no ha mejorado, aunque espera que el espíritu navideño entre en juego se solucione todo estos días: "Voy a tener que llamaros, porque estoy 'homeless'", bromeaba con los periodistas durante el desfile del diseñador Toni Fernández.

A pesar de sus dramas personales, María Jesús es una currante nata, y se contoneó sobre la pasarela con los diseños del creador junto a otras compañeras de la profesión como Marisa Jara, que reapareció tras superar su cáncer intestinal. María Jesús, por su parte, se toma con humor la situación que le está tocando vivir, y asegura que todo saldrá bien: "Sé perfectamente que nos vamos a arreglar. Somos una piña".

