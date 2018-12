La polémica vuelve a rodear a Soraya Arnelas. Si hace unos meses se ponía en el punto de mira por las críticas a cómo está llevando la maternidad, ahora ha sido una simple fotografía del pasado. La cantante ha compartido una imagen en la que aparece con Kylie Minogue a modo de recuerdo halagando a la artista: "Con la única y original Kylie". Pero lejos de conseguir que sus seguidores aplaudan a las artistas o llenen la publicación de comentarios positivos, ha sucedido todo lo contrario. En la instantánea, el cambio físico de Soraya de entonces hasta ahora, es bastante evidente, lo que no sabemos es por si retoques estéticos o simplemente el paso del tiempo. Pero sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad para sacar su peor lado y llenar de críticas a la cantante. "La veo rara, ni tu nariz ni labios son iguales", "Parece su prima de la almorchon", "Qué te has hecho en la cara, menudo desastre", o "Madre mía no te caben más operaciones en la cara", son algunos de los mensajes que ha tenido que soportar en la publicación.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la concursante de 'TCMS' ha estallado ante las críticas y ha decidido responder: "Lee la tontería que acabas de poner... Sabes cuántos años han pasado desde el 2005? 14 reina... lo raro sería que estuviera igual", comentaba indignada la artista. Y menos mal que cientos de seguidores se han puesto de su lado y la han apoyado con comentarios bonitos: "A Soraya la veo guapa antes y ahora” o “Si hay que hablar de retoques, doña Kylie se lleva la palma", le comentan algunos.

Otros prefieren no mojarse y tomar la posición más intermedia: "Cada uno que se retoque lo que quiera, pero es evidente que se ha hecho cosas, al igual que cada uno se hace lo que le venga en gana, también lo reconoce si quiere y si no, pues no pasa nada. Nariz y labios es muy evidente. Ella eres muy guapa, no tenía necesidad, pero lo importante es como canta, y lo hace muy bien". Y es precisamente eso, su música, en lo que tenemos que centrarnos. ¡Está guapísima sea como sea y eso es lo de menos!