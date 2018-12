Chabelita, ¡ay Chabelita! La hija de Isabel Pantoja vuelve a encontrarse en el objetivo de todas las críticas tras su última gran ausencia. Es habitual que la joven se pierda las fiestas familiares. Sin echar mucho la vista atrás, no asistió al cumpleaños de su sobrina Ana, hija mayor de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales. La familia al completo, incluida Isabel Pantoja, no se perdió la fiesta pero una vez más Isa brillaba por su ausencia. Pero esto no es todo. Isa acudió la semana pasada, el jueves 13, a la gala de 'GH VIP', que se celebra en Madrid. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿cuál ha sido el problema? La ex concursante del 'reality' se perdió la fiesta de navidad de su hijo Albertito que tuvo lugar al día siguiente, es decir, el viernes 14 de diciembre, en Sevilla.

¿Por qué no fue? ¿Cuáles han sido los motivos de que faltase a este momento tan importante para su hijo? Según Dulce, que no se perdió el debut de su 'niño' como rey mago, Isa no pudo ir porque "no había billete para venir". Además, añadía que la función "era a una hora muy mala".

La versión de Chabelita es otra. Asegura, en conversión telefónica con 'Sálvame', que no pudo ir porque "tenía una cosa muy importante en Madrid". Tal y como cuenta, tuvo una "reunión muy importante personal y profesional". Deja claro que no fue por nada relacionado con su novio, Omar Montes. Y es que recordemos que Jordi Martín contó que Omar mantiene una relación con una chica en Barcelona. Un romance que estaría solapando con su noviazgo con Isa



Por su parte, Alberto Isla, padre de la criatura, sí que estuvo en el colegio de su hijo para ver la función. A la salida, las cámaras le grabaron, pero él prefirió mantenerse en silencio. Eso sí, la cara es el espejo del alma y la suya no dejaba lugar a dudas: seriedad y enfado por la actitud de su ex y madre de su hijo.

Según José Antonio León, reportero de 'Sálvame', Isa no fue al colegio de su hijo porque no le dio la gana. Así, tal cual. La joven estuvo de fiesta la noche anterior, se levantó tarde y al no haber previsto la compra del billete de tren se quedó sin él. Como explica José Antonio, los billetes de tren de Madrid a Sevilla un viernes se tienen que comprar con antelación porque tienen mucha demanda.

De todas estas versiones, ¿cuál te crees?