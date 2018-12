Poco podía imaginar esta bella jovencita que años después de tomarse esta desenfadada fotografía con una camisa de leñador, se convertiría en todo un icono generacional. Muchos la consideran le heredera natural de la mismísima Audrey Hepburn, por su parecido físico, su constitución y su elegancia y acierto en todas sus apariciones públicas y alfombras rojas. Lo cierto es que ella ha demostrado ser mucho más que una cara bonita.

Aunque tiene nacionalidad americana, no nació en EE.UU. Su padre era médico y su madre ama de casa y agente artística. Ella fue la que le apuntó a clases de baile y la animaba a participar en obras de teatro amateurs. A los 13 años debutó en el cine de la mano del francés Luc Besson pero la experiencia no le gustó demasiado. Rodó en verano para no perder colegio.

Graciass George Lucas y a la nueva saga de 'Stars War' se convirtió en una estrella mundial. Participó en tres episodios e interpretó a una bella senadora enamorada de la fuerza más oscura de la galaxia... Solo tenía 16 años cuando rodó la primera entrega. Compaginó los rodajes con sus estudios porque nunca renunció a formarse académicamente. De hecho es de las pocas estrellas del celuloide con un título universitario. Se graduó en la célebre Universidad de Harvard.

Imágenes finales de ’Los fantasma de Goya’ de Milos Forman, donde Portman interpretó a la musa del pintor. Agencias

Ha trabajado con los mejores directores de cine y ha compartido protagonismo con actores de la talla de Robert de Niro, Al Pacino o Javier Bardem. Y no le ha importado cambiar de look por exigencias del guión. Por ejemplo, para rodar 'V de Vendetta' se rapó su bonita melena. Sin duda, su gran año fue 2010 cuando logró los cuatro premios más importantes del cine: el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores por un papel que marcó su vida: el de una bailarina atormentada en 'Cisne negro', de Darren Aronofsky. Para darle vida retomó las clases de ballet que practicó de niña y ahí conoció a su marido y padre de sus dos hijos, el coreógrafo Benjamin Millepied.



¿Ya sabes de qué famosa hablamos?

Una pista muy importante: es una gran activista y lucha desde hace años por acabar con el abuso sexual en Hollywood y por la causa del pueblo judío. Además ha sido imagen de un importante perfume de Channel.

Efectivamente, este dulce niña no es otra que... ¡la guapa de Natalie Portman!



No le importaba dedicar menos tiempo a la interpretación y estudió Psicología en la Universidad. Su magnífico papel en 'Cisne negro' le valió el Oscar a Mejor Actriz en 2010.