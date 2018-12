Hay veces que una hace las cosas sin pensar... y tarde o temprano trae consecuencias. Es precisamente lo que le ha pasado a nuestra famosa de hoy: Samira Jalil. La argentina tuvo una relación que acabó como el rosario de la Aurora, e hizo algo que nunca, nunca, NUNCA JAMÁS se debe de hacer: tatuarse algo referente a una pareja. Efectivamente, como ya habréis adivinado, ahora ha querido eliminarlo de su piel, lo ha mostrado en su canal de MTMad ('Al puro Samira Style')... y una frase resume a la perfección los casi 8 minutos que dura el vídeo: "Las he pasado p*tas".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Por todos es sabido que hacerse un tatuaje duele, según la zona (ella, en la ingle derecha. Especialmente sensible al dolor). Pero quitarse un tatuaje es mucho peor, y sólo con la explicación que le ha dado la doctora a Samira, nos podemos hacer una idea: "Se pone suero fisiológico para desinfectar, y ponemos frío. Es un poco doloroso, porque el láser lo que hace es penetrar en la piel, rompe la microcápsula de tinta que tienes en la dermis y la convierte en micropartículas para que los macrófagos la lleven hasta el sistema linfático". Encima suena como si te estuvieran pegando latigazos... y, en definitiva, duele que te cagas, vamos.



Mediaset

Samira explica al principio del vídeo qué es lo que se quiere quitar: "Tengo un tatuaje en el que ponía “one love” y la fecha de nacimiento de una ex pareja de una relación tormentosa, frustrada... Prometí que me lo iba a quitar, pero me lo tapé con una mariposa que... bueno, el tatuador estaba borracho cuando me la hizo", señaló antes de enseñarlo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Mediaset

Tras muchos latigazos, gritas, revolverse del dolor y hasta sudar, lanzó un mensaje a sus seguidoras, a las advierte que ni por asomo se les ocurra hacer como ella y que no se tatúen nada que tenga que ver con relaciones amorosas: "Chicas, de verdad, no hagáis el tonto con tatuajes de novios porque es una mierda. No seáis locas como yo, que el amor no es eterno. Tatuaros sólo a vuestra madre y a vuestros hermanos", afirma. ¡Seguro que ya no lo vuelve a repetir...!