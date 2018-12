View this post on Instagram

Como casi todas la mujeres que conozco, he vivido más de una situación en la que me he sentido intimidada, violentada o directamente en peligro por parte de un hombre sólo por el hecho de ser mujer. Me apetece compartir una historia personal que me ocurrió hace muchísimos años, solamente porque creo que puede hacernos reflexionar. He intentado escribirlo por aquí, pero es demasiado largo. Dejo en link en mi bio.