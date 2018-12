Paris Hilton anunció recientemente que sus planes de boda se habían desbaratado. La multimillonaria ha roto su compromiso con Chris Zylka, el actor y modelo estadounidense conocido por su participación en 'The Amazine Spiderman', después de dos años de relación. La celebrity aseguró que el noviazgo se había enfriado y por ello decidieron romper. Pero tras la ruptura, sus seguidores se han preguntado qué ocurrirá con el inmenso anillo de compromiso que el actor de Hollywood puso en el dedo de la millonaria, ahora, Hilton ha desvelado el misterio en una entrevista: se lo quedará.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

El ex novio de Paris le entregó una gran joya como muestra de su cariño y en señal de compromiso. Como es tradición se trata de un anillo con un diamante, pero no es una sortija cualquiera. Este es un gran anillo de compromiso con un diamante de 20 quiilates que ha sido noticia en multitud de países debido a su gran valor: más de 1,6 millones de euros, o lo que es lo mismo, cerca de 2 millones de dólares. Algo que a lo que Paris no está dispuesta a renunciar. Pero no por ella. La multimillonaria ha asegurado que se trata de un gesto en favor a la firma Greene & Co que diseñó la joya.

Gtres

En una entrevista concedida recientemente, Hilton ha declarado que con la presentación de la joya, la empresa ha conseguido "millones y millones de dólares en publicidad gratis", con lo que no le falta razón pues durante unas semanas se hablaba más de cómo quedaba el gran diamante en el dedo de Paris Hilton que de los planes de boda que ya estaban empezando a deslizarse por los mentideros de la alta sociedad estadounidense con acuerdo patrimonial incluido. No obstante, en California si la novia es la que rompe el compromiso debe devolver la sortija, pero en una entrevista en Sirius XM la modelo ha destacado que tiene el beneplácito de la marca para quedárselo. Con esto Paris Hilton ha perdido un novio pero ha ganado un diamante para toda la vida.