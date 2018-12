A pesar de haber salido de la Casa de Guadalix, Mónica Hoyos sigue teniendo un fuerte enfrentamiento con Miriam Saavedra a la que, aunque ya no la ve todos los días, la recuerda en cada entrevista que otorga y la responsabiliza de su inminente salida del circuito de los platós de televisión. Algo que hasta ahora no había ocurrido pues ha acudido adonde la han llamado... hasta ahora. Mónica Hoyos, que fue objeto de las críticas de Jorge Javier en la jornada de ayer, no fue al plató de Gran Hemano VIP con el resto de sus compañeros en la gran final. Qué malo es el orgullo que no nos deja hablar con nuestros enemigos ni reconocer sus logros.

Así las cosas, la gran protagonista de las polémicas de esta edición, Mónica Hoyos, no estuvo en el plató la noche del 20 de diciembre, en la gran final de su edición en la que los espectadores eligieron a Miriam Saavedra como ganadora de la edición frente a Suso, quien ya tenía muy claro que siempre habían ganado mujeres y él no iba a romper esa tradición por la fuerza del fandom de Miriam. La cuestión fue que todos sus ex compañeros acudieron a ver la 'coronación' de la ganadora en directo. Todos, menos Mónica, que a pesar de todo sí estuvo presente gracias a una pulla que lanzó Jorge Javier Vázquez. “Allá donde estés, te recordaremos siempre”, decía con sorna el presentador.

El comentario despertó las risas y los aplausos de los presentes en plató y en las redes sociales, donde la ausencia de la ex concursante no pasó desapercibida. Muchos lo calificaron como una falta de respeto a sus compañeros y criticando su profesionalidad. Otros se limitaban a mencionarla alegrándose por la victoria de su 'enemiga'. Y es que, la rivalidad entre ambas ha dado mucho juego en redes sociales, incluso para las cuentas oficiales del programa de 'Gran Hermano VIP' cuando en un mensaje comenzaron a anunciar el debate de la final donde se preguntaban si acudiría Mónica Hoyos.

Mientras, en el plató, el presentador hizo a Miriam darse cuenta de que Mónica no estaba con una sutil pregunta. "¿No echas de menos a alguien...?", aunque en un primer momento la peruana contesto que su madre, no tardó en darse cuenta de la ausencia de Hoyos. "Ah, pues... no. Me lo ha dicho Darek antes. Ni su presencia, ni su ausencia...", decía con elegancia la nueva ganadora. "No lo sé, ni me importa. Es una persona que a mí no me ha aportado nada ni como concursante, ni como persona", zanjaba el tema Miriam, un comentario que desde redes matizaban ya que hay quien asegura que sin Mónica, Miriam no hubiera podido hacer el concurso que ha hecho ni ser la ganadora. ¿Qué opinas?