Makoke y Tony Spina se van juntos tras la final de 'GH VIP 6'

¡’GH VIP 6’ ha echado el cierre con una gran gala final que coronó como ganadora a Miriam Saavedra! Allí estuvieron presentes todos los ‘grandes hermanos’ de esta edición, a excepción de Mónica Hoyos, quien prefirió quedarse en su casa y no ver cómo su archienemiga se alzaba con el preciado maletín. Como era de esperar, Makoke y Tony Spina fueron sentados el uno al lado del otro durante todo el programa, dejando entrever con las imágenes que circulan de ellos, tomadas cuando se pensaban que nadie los estaba fotografiando, que la complicidad entre los dos es más que evidente. ¡Aquí hay química!

Que si te pongo el brazo por encima del hombre, que si sonrisitas pícaras, que si no puedo dejar de reír cuando hablo contigo… Vamos, salseo del bueno. Desde que salieran de la casa, la ex de Kiko Matamoros y el italiano se han vuelto inseparables, tanto es así que abandonaron juntos los estudios de Telecinco. Mientras Makoke hablaba por el móvil, Tony Spina no podía apartar la mirada de la exmodelo, demostrando que siempre está muy pendiente de ella.

Tras la gala, la gran mayoría de los exconcursantes se fueron a celebrar (u olvidar, según el caso) la victoria de la peruana. Suso o Ángel Garó fueron vistos a las puertas de una conocida discoteca madrileña, lugar al que acudió también Tony Spina, eso sí, en solitario. Pese a ello, gracias a las redes sociales hemos podido conocer que Makoke también estuvo en la fiesta… ¿Acabarían de nuevo la noche en un hotel?

Durante la gala, por más que Jorge Javier intentó en varias ocasiones que hablaran sobre su relación, Tony y Makoke dieron la callada por respuesta. Una postura que choca de frente con la portada que se han marcado y en la que aparecen muy acaramelados, señalando que les gusta “todo del otro”. Eso sí, sin llegar a aclarar sin son pareja o no…

Un reportaje que a Kiko Matamoros no le ha hecho ni pizca de gracia. Desde su puesto de defensor de la audiencia en ‘Sálvame’, el pasado miércoles el colaborador comentó la jugada, llegando a confesar que no ha comprado la publicación, ya que tiene suficiente con ver la portada. “No me gusta la foto, parece que acaban de salir del dormitorio”, señaló. “No he leído la entrevista porque no me ha apetecido y me alegro de no haberlo hecho, porque si no hoy estaría de peor humor”.

Y es que Matamoros entiende que, “si de verdad hay una relación me parece muy bien, pero que lo cuenten”. Además, confiesa que no logra entender cuáles son las intenciones reales del italiano. Una opinión que comparte con María Patiño, la cual aseguró con toda seguridad que Makoke y Tony ya han resuelto la tensión sexual que arrastraban dentro de la casa. “A Tony no le gusta solo Makoke, le gustan otras mujeres y yo he sido testigo”, apuntó. Un roneo con otras mujeres del que la audiencia también hemos sido testigos después de que, durante la final, ¡Tony cambiara a Makoke por Aramís y le plantara un morreo! ¿Formará parte la bruja de un futuro triángulo amoroso?