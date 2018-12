Aramís Fuster está atravesando un mal momento. Su mala situación económica fue la que le llevó a tener que concursar a 'GH VIP6' para poder hacer frente a las deudas que mantenía con el banco, pero su corta duración en el concurso le llevo a no obtener ni siquiera el sueldo que había ganado ya que todo lo absorbieron las deudas. Ahora, tras haber superado este bache se enfrenta a otro: la mala relación con su familia. No es ningún misterio que la pitonisa no se lleva bien con sus hijos, de hecho, su hijo ha cargado en varias ocasiones contra ella en los medios de comunicación.

Pero estamos en unas malas fechas para llevarnos tan mal con la familia hasta el punto de no querer verlos puesto que esto produce el mismo efecto que a Aramís: pasará sola la Navidad. O al menos así lo ha declarado ella misma en el plató del concurso de 'Gran Hermano VIP' durante la final de sexta edición que otorgó la victoria a Miriam Saavedra. El concurso, dijo ella, le había supuesto la creación de una familia que echará de menos cuando deje de ir al plató, es decir, a partir de hoy tras el final de certamen.

En la ronda de preguntas que estaba haciendo Jorge Javier, cuestionó a la bruja sobre cómo se encontraba y ella no pudo esconder que se sentía "muy triste" aunque el presentador en un primer momento no la tomara en serio, igual que tampoco tomó en serio su problema de salud dentro de la Casa. "Un poco más y lloras", le contestó el presentador que le llegó a preguntar a la bruja si quería que llamara a Mario Conde, algo que no le sentó nada bien a Amarís que acabó pidiendo que no se burlase de ella. "Voy a pasar la Navidad sola, no tengo familia. No tengo a nadie", zanjó tajante, dejando claro que la relación con su familia sigue sin ser buena en estas fechas tan marcadas.