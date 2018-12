La casa de Guadalix ha cerrado sus puertas. 'Gran Hermano VIP 6' llegaba, este jueves, a su final, su GRAN final, porque con esa victoria de Miriam Saavedra la locura estaba asegurada. Miriam y Suso llegaron hasta la final juntos, pero antes de conocer el nombre de la ganadora, tenían que enfrentarse a su paso por el concurso: Sus mejores momentos, los no tan buenos... Y todo lo que había pasado fuera. Y es precisamente aquí donde Suso no queda tan bien parado... El finalista de 'GH' tuvo que enfrentarse a un vídeo en el que se demostraba que la relación de dos de las chicas más importantes en la vida de Suso, su madre y su chica, no se llevan precisamente bien. La ex gran hermana y su suegra, Mercedes, tuvieron durante el último Debate de GH VIP 6 un encontronazo después de que Aurah le echara en cara a Merche que Suso seguía en el programa porque ella le había frenado muchas veces durante las discusiones en la Casa (cosa que le había pedido la propia Merche), y ella, lejos de enfadarse, le respondió: “No es lo que dices, es cómo lo dices: súper alterada. Que he dicho 'joder, qué he hecho yo ahora'...”. Aurah no se apeó del burro, y este miércoles aprovechaba su visita a 'Sálvame' para cargar contra ella: "Hay unos mensajes en los que dice que no quiere que esté con su hijo, que ojalá no volvamos...

Aunque en un primer momento parecía que la relación entre ambas iba bien, lo cierto es que Merche (madre de Suso) y su nuera no parecen llevarse demasiado bien. Algo que Suso no esperaba, y anoche tuvo que hacerle frente: "Espero que estéis mejor. Quiero decir que digan lo que digan Aurah, mi amor: nosotros sabemos lo que hemos vivido allí dentro y con eso nos tenemos que quedar". Merche tras estas declaraciones prefirió no echar más leña al fuego.



"Yo admiro a mi madre, por encima de TODO, pero de todo", confesaba Suso. "Tenéis que entender que acabo de salir de la casa, tras estar 3 meses encerrado. Es mucha información al mismo tiempo". Sea como sea, parece que Suso se posicionó, como esperábamos, más del lado de su madre que del de su chica. Y es que al ver las imágenes no pudo evitar ponerse algo nervioso, hasta se levantó a quitarse la chaqueta de los calores que le estaban entrando... Pese a todo, el ex gran hermano se ha ido de fiesta nada más terminar la gala.