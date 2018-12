Miriam se proclamaba, este jueves, ganadora de 'Gran Hermano VIP 6' ante la sorpresa de... bueno, de nadie. Lo cierto es que la victoria de la peruana era algo que todos esperábamos, incluidos sus compañeros, hasta con los que no ha tenido demasiado 'feeling'. Porque otra cosa no, pero broncas, Miriam ha protagonizado unas cuantas. Si parecía que su archienemiga era Mónica Hoyos, en el concurso hemos descubierto que podría no ser la única, y es que con Ángel Garó se ha enzarzado de lo lindo. "Me quiero ir a mi casa, no quiero enfrentarme a personas que son conocidas por ganar dinero formando espectáculos televisivos", explicaba en un tono acalorado el concursante frente a su nominación. Y esto es de lo más bonito que se han dicho... "Como si esto se tratara de un circo con una sola domadora", y de ahí para arriba. Vamos, que esa relación parecía que nunca llegaría a buen puerto. Sin embargo, la gala final dejaba a Miriam ver algunos vídeos de su paso por el programa, donde podía ser testigo de sus enfrentamientos con Ángel, pero lejos de echar más leña al fuego, ella sentenció: "Yo me quedo con lo bueno eh, él me ha aportado muchísimo. Las historias, los juegos... la verdad las cosas como son. Yo no puedo tapar eso con un dedo", decía para sorpresa de todos.

"Y yo estoy muy contento de que has llegado a la final, que es lo que la audiencia que vota ha querido. Te deseo lo mejor", ha contestado el humorista, algo que ha desencadenado el abucheo de la audiencia, que a grito de "falso" revolucionaban el programa. "Mira, diga lo que diga soy un falso... Bueno, está bien, venga, ya está", respondía el ex concursante, indignado. Y es que cada vez que habla Ángel, la audiencia se le echa encima... Parece que se ha ganado la antipatía del público y no consigue encauzar los aires hacia él, y ya poco le queda, porque el tiempo, en 'GH VIP' se ha acabado.

Hasta el propio Koala salió en su defensa: "Ángel ha sido un hermano y un amigo con todos nosotros. Ha cocinado para todos nosotros con un tomate, una cebolla y un cocha de pan. Lo que pasa es que Ángel tuvo unas discusiones con Miriam, con Asraf, con Verdeliss, conmigo ... pero Ángel ha sido un caballero, un amigo y un hermano de todos los compañeros que hemos estado ahí". Unas palabras a las que se ha sumado Makoke: "Nos ha cuidado mucho, las cosas como son. Nos ha hecho de todo. Que se mete en bucle muchas veces, pues también es verdad. Pero nos ha dado mucho a todos, siempre ha estado ahí".