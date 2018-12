Suso y Aurah: ¿Viven su primera crisis a pocas horas de salir de 'Gran Hermano VIP'?

Suso se enfrentaba este jueves a una de las noches más extrañas en su paso por televisión. A su alegría por llegar a la final de 'GH VIP 6' se sumaba su decepción al enterarse de que fuera había sido muy criticado, además de enterarse de que su chica y su madre no se llevan precisamente bien, y, no suficiente con esto, resulta que el concursante prefería quedar tercero antes de quedarse a las puertas de conseguir el maletín frente a la peruana. Sin embargo, y pese a su derrota, quiso olvidar lo sucedido y marcharse de fiesta junto a su madre, Merche, su hermana Yara, y su chica Aurah, acompañados del resto de concursantes del programa. Pero la cosa podría no haber acabado bien, según han contado en 'Sálvame', durante la noche de fiesta de Suso y Aurah en una conocida discoteca de Madrid, la canaria se pasó todo el rato con un rostro serio y sin ánimos de bailar ni divertirse mientras Suso se acercaba a ella a darle cariño. Y eso no es todo, salieron del local por separado...

"A mi me cuentan que Suso se acercó varias veces a Aurah y que ella estaba muy seria. Que Suso le dije que esa noche se iba a dormir con su hermana Yara porque a ella le hacía ilusión y así también estaba con su madre, su tía y el resto de su familia. Parece que lo que Aurah le conestó es que para él "los amigos y la familia siempre están primero", ha contado Rafa Mora.

Aunque Aurah, a su salido, confesó que "no hemos discutido, está todo bien... La familia es lo primero siempre", su gesto decía todo lo contrario. Además, se montó en el coche de Asraf, con quien... ¿No se lleva bien? Pero no le va a quedar otra que aceptarlo, y es que Suso adora a Yara. Anoche lloró durante su reencuentro en el plató de 'GH VIP 6'. Aunque estaba hablando con Jorge Javier, al verla entre bambalinas, se puso a llorar y quiso levantarse a abrazarla, algo que hizo con el beneplácito de Jorge Javier. El encuentro se produjo fuera de cámara y el presentador explicó lo que estaba pasando. "Suso está abrazando a su hermana que tuvo un importante contratiempo de salud. La hermana de Suso quería estar acompañar a Suso en este momento". Al volver, Suso no pudo articular palabra.

La hermana de Suso, que hace un año y medio superó un grave problema de salud. Yara sufrió un coma diabético en julio de 2017 y estuvo en muerte cerebral. "Está luchando, es una guerrera" confesó en su primera colaboración en 'Sálvame'. Suso, que cuando su hermana despertó del coma se fue de juerga con Andrea Janeiro, está muy unido a Yara que está cumpliendo su sueño de ser actriz y ya ha participado en su primera obra de teatro.