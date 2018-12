Miriam confiesa sentirse decepcionada con Carlos Lozano (del que sigue enamorada)

Las cosas no están mejor entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra, al menos de momento, pero lo cierto es que la peruana esperaba otra cosa. Lleva meses encerrada entre las paredes de Guadalix, por lo que desconocía completamente lo que ha sucedido en los platós de Telecinco, así que el programa no dudó en ponerle algunos vídeos que resumían la vida fuera de la casa en lo que a ella concierne, vamos, Carlos Lozano. ¿Cómo se había comportado su ex este tiempo? ¿Había hablado del concurso de Miriam? ¿La habría defendido? ¿Ha acudido a los platós? Pues no sabemos lo que esperaba la ganadora del 'reality', pero se decepcionó profundamente al comprobar la realidad. "Le sigo amando, es la verdad, pero es algo que se me irá con el tiempo", confesaba Miriam. Pero no quiere volver con él, eso lo tiene claro, porque "es un amor tóxico. Hay amores que matan". Aunque lo cierto es que no le hubiera "disgustado" que Carlos estuviera en plató.

"Yo lo que quiero es que Mónica y Miriam se compren un terreno en Guadalix y se vayan a vivir allí las dos", "la gente sabrá lo que me han hecho sufrir estas dos mujeres" o "no han parado de mentir"... Son algunas de las declaraciones que, ni corto ni perezoso, daba Carlos lozano en el plató de 'GH'.

"Me parece vergonzoso que se haya expresado así, no me lo esperaba", confesaba Miriam. "No me esperaba que, habiendo sido mi pareja y habiendo dado todo por él, fuera a hablar de mí de esa forma", añadía.

"Tiene derecho a dar su opinión, es colaborador, pero sabiendo que he guerreado por él...", contaba visiblemente decepcionada, "puede ser duro, pero con otras palabras, esperaba que hablase de mí pero no así", aseguraba. La madre de Miriam también se sentía defraudada: "Un hombre debe dar la cara y no decir en un momento una cosa y en otro momento otra", sentenciaba. Y es que sin ir más lejos, cuando Carlos Lozano se presentó en Guadalix, le vimos pedir a Miriam que confesase que le ama, aseguró que la apoyaba fuera de la casa y hasta se mostró cariñoso con ella. ¡Hubo incluso momento beso!

Estamos seguros de que pronto veremos a la ex pareja volver a los platós, quien sabe si quizá protagonicen algún que otro 'cara a cara' 'Deluxe'... Así que tranquilos, pronto saldremos de dudas sobre cómo están las cosas en su "tóxica" relación.