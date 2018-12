Desde que Suso saliera de 'GH VIP 6' no hemos parado de daros titulares de crisis. Y no podemos parar. Si al principio parecía que Suso no se tomaba del todo mal que su chica, Aurah, y su madre, se llevaran 'regular' y se marchó de fiesta con ambas, la noche no salió del todo bien. Según contaban en 'Sálvame', durante la noche de fiesta de Suso y Aurah en una conocida discoteca de Madrid, la canaria se pasó todo el rato con un rostro serio y sin ánimos de bailar ni divertirse mientras Suso se acercaba a ella a darle cariño. Y eso no es todo, salieron del local por separado... Pues ahora las cosas parece que no fueron del todo así. Este sábado, durante el debate de 'GH' en 'Sábado Deluxe', la canaria confesó haber ciertas cosas que no está dispuesta a permitir, y es que todavía tienen una conversación pendiente. Sí, desde que están fuera todavía no han hablado, ni si quiera se han visto. "Estuvo con su familia, con sus amigos, se fue porque quería estar con ellos, pero que no haya encontrado un hueco para venir y hablar ahora que estamos los dos en Madrid...", sentenciaba.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el último debate de 'GH VIP' vimos como Suso se negaba a darle un beso a su chica, a pesar de proclamar su amor por Aurah a los cuatro vientos... Y ahora lo entendemos. En 'El programa de Ana Rosa' han confirmado lo inevitable: "Suso ha desaparecido de la vida de Aurah Ruiz", afirma Beatriz Cortázar. Paloma García-Pelayo va más allá y explica que el ex concursante mandó un mensaje de WhatsApp a Aurah para terminar la relación, según le ha contado un compañero.

Además, Aurah intervenía este fin de semana en 'Socialité' para contar la verdad de cómo estaban las cosas entre ellos, y confesaba que de cariño, nada. El distanciamiento entre ambos era evidente, pero no esperábamos que tanto: "Suso no me ha dado ni un beso desde que salió", sentenciaba ella. ¡Qué fuerte!

Aunque aseguraba que todavía no habían roto, su gesto ya delataba todo lo contrario. Más seria que nunca y triste, también triste, confesaba que "espero una conversación, quiero que me de explicaciones".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aurah aseguraba que: "Yo lo amo, lo he estado esperando y respetando como para verme ahora así...", pero confiesa que "no me siento muy bien ahora".

Y parecen tener muchas cosas en contra, además de no llevarse demasiado bien con su suegra, los amigos de Suso tampoco están a favor de la relación. Pero, ¿que hay del entorno de Aurah? Ella misma ha contado que ha recibido un consejo de su madre: "si es amor de verdad, nada ni nadie lo va a romper". Pero hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido por nadie... Suso y Aurah no se siguen en las redes sociales, ni parecen tener intención de hacerlo.