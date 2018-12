Esta Navidad no sería lo mismo sin Leticia Sabater, ¿verdad? Su villancico, el 'Polvorrón' es todo un éxito (aunque no es para todos los gustos). Un villancico de electro reggaeton que no ha dejado indiferente a nadie y que ya resuena más que la 'Salchipapa'. Pero no solo eso, es que la Navidad de 2018 va a recibir, en muchos hogares, regalos de 'merchandasing' de Leticia... Desde muñecas hinchables hasta camisetas personalizadas, tazas... Vamos, que quien no viva la Navidad con Leticia Sabater es porque no quiere. Pero la cosa no acaba aquí, ya sabemos que Leti no para de dar guerra, ya sea sobre el escenario, en Instagram, con su música... ¡Y ahora como reportera! 'Fórmula TV' ya anunciaba que Sabater tenía entre manos lanzarse al reporterismo, lo que no sabíamos es que lo haría tan tremendamente bien, desde luego tiene todos los requisitos para ser una reportera intrépida cual Torito.

Pues ya se ha estrenado, nada más y nada menos que en 'Socialité' (no podía ser en otro sitio). Micrófono en mano, nos ha dado toda la información desde el punto donde hoy se ha producido el foco de la noticia: una de las administraciones en las que ha caído el gordo de Navidad. ¿Veis? Todo lo que rodea a Leticia tiene sabor navideño, ya os lo decíamos...

Pero a los que les ha tocado la lotería, desde luego, es a los del programa, así mismo lo ha confesado María Patiño: "A nosotros sí que nos ha tocado el gordo con esta reportera", confesaba la presentadora. ¡Como para no! Menuda locura la que tenía montada la cantante con los ganadores del premio, y ella, claro, se ha unido. Eso sí, lo cierto es que se ha mostrado algo despistada y perdida a la hora de hacer preguntas... Pero bueno, para ser su primera vez en la calle, no ha estado nada mal. ¡Hasta ha brindado con ellos! Parece que el gordo le hubiera tocado a ella misma.

Esta vez la protagonista no ha sido ella ni su villancico, si no los premiados y hasta la lotera de Torrejón de Ardoz donde ha caído el primer premio. ¡Menuda suerte! ¿Habrá ofrecido, Leticia, a los ganadores, su casa? Ahora que la tiene en venta y ellos se han llevado un buen pellizco, quizá haya encontrado un buen negocio... ¡y mata dos pájaros de un tiro!