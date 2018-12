Este sábado, a las puertas de poner fin al 2018, Chabelita se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para conceder la que podría ser su última entrevista, y es que la hija de la tonadillera se plantea dejar los platós de televisión. Una de las últimas polémicas que ha sacudido a Chabelita ha sido el no haber asistido a la función navideña de su hijo, y aunque se había hablado de que no acudió por estar "de fiesta", ella ha querido explicar que "tenía una reunión importante", no sin antes lanzar una pullita a su ex, Alberto Isla: "No sé qué excusa tendrá él para no haber estado en cuatro años". Y es que ha confesado que le ha molestado, y mucho, que se haya cuestionado su faceta como madre, así que no ha dudado en contar un episodio algo 'turbio' que vivió con el padre de su hijo el mismo día de su bautizo: "Había mucha tensión entre Alberto y yo porque habíamos discutido el día anterior, y la abogada de Alberto le dijo ese día a Dulce que quería luchar por la custodia del niño", asegura, " nos quedamos chafadas".

"Es la segunda vez que falto a un festival de Albertito y era por una razón justificada, pero yo nunca he cuestionado a Alberto como padre, no tengo ninguna queja", asegura.

Pero la tensión ha crecido cuando María Patiño ha soltado un bombazo: "Me ha llegado que Alberto Isla lleva tiempo recopilando fotos, vídeos... de tus redes sociales, de fiesta, para demostrar que él está más cualificado que tú para quedarse con el niño". ¡Qué fuerte!

"Me acabo de enterar de esto ahora", ha confesado Chabelita, que parece no ser consciente, del todo, de que se enfrenta a una posible pérdida de custodia y una clara guerra abierta entre ella y su ex.