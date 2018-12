La hija de la tonadillera se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para aclarar la polémica que tiene abierta con Alberto Isla, sin embargo, las cosas se han torcido. Sin que Chabelita lo esperase, la que fuera su niñera y su mano derecha, Dulce, se ha plantado en el plató de Telecinco, y aunque su bienvenida ha sido un caluroso abrazo, poco ha tardado en cambiar la situación... Isa se ha mostrado completamente seria durante la entrevista que ambas han compartido, algo fría, además, pero nadie entendía lo que estaba sucediendo, y pronto ha estallado la bomba. Si Chabelita confesaba que durante el bautizo de su hijo, Alberto Isla se atrevió a decir que lucharía por la custodia (no era ni el momento ni el lugar), Dulce no ha corroborado su historia, algo que ha hecho sospechar a Isa que quizá solo quiera mantener una buena relación con Isla para seguir en contacto con Albertito si ganase la custodia. Y ha acabado estallando de lo lindo.

La bronca ha llegado en publicidad. Al parecer, Dulce se ha enfrentado a la presentante de Chabelita, y ésta ha estallado contra su niñera: "Ahora ya no tienes problema con mi madre, lo tienes conmigo, que yo tengo mucho carácter". "Parece que quieres el p*** protagonismo, si quieres me voy", ha atacado Isa mientras Dulce trataba de tranquilizarla al "no, mi vida", pero nada... Isa ha seguido en sus trece: "Vamos a tener un problema". "Me tienes hasta los c***", ha continuado Chabelita.



La hija de la tonadillera ha acabado rompiéndose: "Conmigo, de momento, no cuentes", y es que no le ha sentado nada bien que Dulce no corrobore lo que sucedió durante el bautizo.

Muy fuerte la que han liado... Eso sí, Dulce estaba de lo más calmada y confiando en que en estas navidades se solucionará todo, volverán a hablarse, y todo será como siempre. La que no parece tan segura de eso es Isa, que se ha despedido del programa con un "adiós a la tele" y alguna que otra lagrimilla en su rostro, porque tal y como ella misma ha confesado, le da pena toda esta situación.