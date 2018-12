Santiago Segura adora 'Sábado Deluxe', al menos así lo demuestra visitando el programa cada vez que puede, y a pocos días de despedir el año ha querido volver a la que es como su casa para contar sus planes para esta Navidad. En muchas ocasiones hemos visto al actor y director confesar que no se siente demasiado a gusto con su cuerpo, es por eso que ha decidido enfrentarse a un duro reto: Ponerse a dieta en plena Navidad. Nada fácil para golosos... La época del polvorón (y polvorrón), los bombones, las mariscadas, las grandes comilonas, en definitiva, no será más que la época del morderse la lengua para Segura. Ha confesado estar de lo más ilusionado con la Navidad, unas fechas que le encantan por eso de las lucecitas y la alegría general, pero claro, no va a ser fácil cumplir su objetivo.

Le encantaría tener el super poder de comer todo lo que quisiera sin engordar, ha comentado, bueno... ¿Y a quién no, Santiago? Pero va a tocarte resistir... "Voy a vivir las fiestas con angustia porque no puedo comer nada", confiesa él. Pues sí, sobre todo cuando vea a todos los de su alrededor ponerse las botas. Lo que no podrá hacer, desde luego, si cumple su reto, es volver a disfrazarse de Papá Noel, algo que ha contado ha hecho en alguna ocasión para sorprender a los niños pequeños.

Lo que está claro es que no para de trabajar. Acaba de terminar de doblar una película, en enero comienza a dirigir una nueva película, que además protagonizará... Vamos, que entre el no parar y la dieta, va a conseguir un figurín que ¡cuidado! "No tengo vacaciones porque creo que si renuncio a un proyecto nunca más me van a volver a llamar", ha confesado él mismo. A quien tiene muchísimas ganas de fichar es a Lydia Lozano, aunque confiesa no consigue encontrar el papel adecuado.

Y como lo sabe hacer todo, el programa no ha dudado en ponerle un reto: ¡Doblar escenas en pleno directo con la compañía de los colaboradores! Junto a Antonio Rossi como personajes de 'Star Wars', con María Patiño... Pero la revolución ha sido verle junto a Lydia Lozano metiéndose en la piel de los mismísimos Richard Gere y Julia Roberts en 'Pretty Woman'... ¡Menuda química!