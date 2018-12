Así ha reaccionado Tony Spina a los ataques de Kiko Matamoros por su relación con Makoke

Makoke y Tony Spina llevan semanas jugando al despiste con su relación. Ahora decimos que somos solo amigos, mañana aparecemos juntos en un hotel y pasado nos marcamos una portada de revista diciendo que nos "gusta todo del otro". Mucho te quiero perrito, pero pan... poquito. Y hasta muchos se plantean que todo esto no sea más que un montaje. Así lo ha señalado, incluso, 'Viva la vida', que ha querido indagar en los detalles de esta "relación" y han acabado descubriendo que en el viaje de la pareja a Barcelona, en el que se les vio juntos a las puertas del mismo hotel, cogieron habitaciones distintas. Y no solo eso, al parecer, allí Tony habría besado a otra chica... Los mismos testigos asegura, además, que ni si quiera en la discoteca se mostraron cariñosos. ¿Están jugando con nosotros? ¿Nos están vendiendo una relación que no existe? "En ningún momento se ve atracción ni nada. La complicidad no existe", asegura uno de los testigos que les vio en la discoteca. Y para rizar más el rizo, los ex concursantes del 'reality' de Telecinco han aparecido en la portada de la revista 'Lecturas', abrazados y muy acaramelados, eso sí, sin llegar a aclarar sin son pareja o no…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Como era de esperar, Kiko Matamoros reaccionó esta 'buena nueva': “No me gusta la foto, parece que acaban de salir del dormitorio”, señaló. “No he leído la entrevista porque no me ha apetecido y me alegro de no haberlo hecho, porque si no hoy estaría de peor humor”. Pero no dejó de lanzar algún dardo envenenado a Tony: "Me parece muy feo que diga que ha rejuvenecido gracias a él, yo siempre he hablado bien de este chavalín, ha sido desafortunado… es muy bobo. Me parece de mal gusto, no es elegante, no lo puedo aplaudir”, sentenció.

Así que la noche del sábado, en el 'Deluxe', Tony quiso responder a los ataques de Matamoros. Aunque confiesa, le cae bien Kiko, no le ha gustado nada lo que ha dicho sobre él: "Me dice que soy chulo y que no tengo elegancia… él está demostrando que no tiene elegancia llamándome chulo sin fundamento", contra atacaba el joven. Y es que si algo tiene claro Tony es que "nunca voy a opinar de la separación de Makoke o Kiko, solo ellos pueden hablarlo,nunca me voy a meter ahí", algo que no habría respetado Kiko metiéndose en lo que ellos hacen y dejan de hacer.

Makoke se ha sumado a la opinión, y ha confesado que le parece muy "feo" lo que Kiko ha dicho sobre ellos, pero prefirió no dar más bombo al asunto y dejar que fuera Tony quien respondiese. ¿Se abre, de nuevo, la guerra?