La muerte de Chiquetete ha abierto las puertas a nuevas polémicas. Si parecía que las cosas estaban tranquilas en la familia, hasta pudimos ver a Manuel Cortés integrarse por completo en los momentos más tristes y una Carmen Gahona que no dudó en apoyar a los hijos de Raquel Bollo, en el tanatorio también se vivieron momentos de tensión y gritos. La pareja del cantante durante los últimos 15 años protagonizó un encontronazo con Inma Cuevas, supuesta amante de Chiquetete. Ahora, ella ha querido romper su silencio en ‘Socialité’. "Yo fui al tanatorio porque debía que ir, ni Gahona ni nadie”, ha declarado. Según su versión, mientras estuvieron juntos él le confesó que “no era feliz”. “Antonio ha muerto solo, muy triste”, ha asegurado. Cuenta, además, que sus planes eran "retirarse de la música con todos sus hijos incluyendo los de Raquel Bollo".

"Si lo llego a coger hace 20 años, Antonio no muere triste ni peleado con su familia ni le hubiera dejado casarse con Carmen Gahona", afirma Inma. Confiesa estar muy decepcionada por la forma en la que se ha despedido al cantante: "No le han hecho ni un homenaje, lo han quemado y encima en Carmona que él es de Sevilla y a los gitanos no les gusta que los quemen".

Pero no es la única nueva información que ha salido a la luz tras el fallecimiento del cantante. El amigo y mano derecha de Chiquetete, Titín Carvajal, ha dado unas declaraciones para ‘Socialité’ con las que ha desvelado los graves apuros económicosque tenía el artista: "Antonio no estaba bien de dinero, para nada", asegura. Una información que corrobora 'ABC', según el medio, Raquel Bollo denunció que Chiquetete dejó en 2007 de pasar la pensión a la tertuliana, con la que Chiquetete tuvo dos hijos. Según Raquel Bollo, la deuda total era de más de 100.000 euros. La cuestión es que Chiquetete tenía una economía precaria que le impedía hacer frente al pago.



Pero Titín también ha tenido tiempo para hablar de Inma Cuevas y Carmen Gahona, para las que no ha tenido muy buenas palabras. "Carmen no ha querido a Antonio, ha sido una manipuladora", cuenta, y "la señora esta llamada Inma Cuevas es una montajista".