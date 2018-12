Erik Putzbach ha acudido varias veces a 'Sábado Deluxe' para hablar de su relación con Rafael de Marchena, con quien se ha casado varias veces. Mientras muchos pensaban que era por cuestiones económicas (Rafel es millonario), él declaraba que la verdadera razón es que Rafael llevaba mucho tiempo enamorado de él y querían hacerse felices mutuamente sellando su amor con una boda antes de que fuera demasiado tarde, y es que el millonario es bastante mayor que Erik. Pero ahora Putzbach se ha enterado de que nunca ha estado realmente casado con él, y por tanto, no tiene derecho a herencia. Algo que, ¿le preocupa? "Rafael está con un cáncer terminal. Le queda poco… Llamó su abogado, se reunieron en secreto, y a mis espaldas… Estoy preocupado”, confesaba en el plató de Telecinco. “Descubrí hace un par de meses que no estamos casados”. ¡Qué fuerte! Aunque confiesa que "lo que más me preocupa es que quedándole poco tiempo de vida estemos ahora sin hablarnos".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Hace una semana que no lo veo", cuenta Erik. "Hace un par de meses descubro que no estábamos legalmente casados, pero pensé que éramos pareja de hecho, firmé un documento diciendo que no le pediría un solo centavo, me casaba por amor, no porque quiera su dinero. Es que no sé por qué no quiere ahora estar a mi lado. Estoy triste…", aseguraba. La única teoría que parece que le queda en pie es que Rafael no quiera que sufra su enfermedad con él: "Rafael tiene claro que no le queda mucho tiempo, me dijo yo no quiero que pases por un trauma tan fuerte como es perder a un ser querido, el otro día quise adelantar el vuelo y me dijo que no…".



"Rafael está enamoradísimo de mí desde hace muchos años. Llevamos un mes sabiendo que su enfermedad era terminal, me volqué en él, y su actitud cambio por completo, lo del testamento es una suposición que tengo, no es algo cien por cien seguro. Yo tenía el vuelo para pasar la navidad e ir al cumple de mi padre, que tiene 70 años, no me hubiese venido a España si las cosa hubiesen seguido como entonces", cuenta Erik.

Asegura que "me lo hizo pasar tan mal… no dirigirme la palabra, no mirarme la cara… el día anterior me estaba besando la cara… Yo le he hecho muy feliz a él, le he dado una segunda juventud". Pero parece que a Putzbach le importa mucho el tema de la herencia: "Él no me ha dicho cuánto me deja, pero me ha dicho que estoy, dije no será mejor estar casado legalmente para pagar yo menos impuestos? No lo veo feo…".