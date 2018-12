Ni en la última gala del concurso se han librado de la polémica. 'Gran Hermano VIP' es sinónimo de amistad, buen rollo, diversión... Pero también enfrentamientos, falsedad y estrategias... Y aunque el 'reality' cierre sus puertas, lo que ha pasado durante estos meses sigue y seguirá dando mucho de qué hablar. Miriam Saavedra se proclamaba vencedora de la sexta edición entre gritos de "Viva España, carajo" y arropada por los suyos (bueno, por algunos de los suyos). Era de esperar que la peruana no recibiese felicitación de algunos ex compañeros como Mónica Hoyos, quien, por cierto, ni si quiera asistió a la gran final, lo que no esperaba ni la propia concursante era que uno de sus grandes amigos no viviera con ella ese intenso momento. Mientras Miriam celebraba su victoria, su 'Koalita' pasaba del tema, literalmente. No se acercó a abrazar a su amiga, ni aplaudió, ni acudió a su llamada cuando Miriam posaba con el maletín y quería que su madre, su querida Verdeliss y Koala estuvieran a su lado.

Una actitud muy fría que ha sido duramente criticada, como era de esperar. Muchos le han tachado "falso" y de haber fingido su amistad con Miriam durante su paso por Guadalix para mantenerse dentro de la casa. Sin embargo, este domingo, durante el debate final, Koala ha querido justificar su actitud.

"Me pilló dormido de la casa, estuve hablando con Vito...", confesaba. "Según me cuentan compañeros, necesitaré semanas para volver del todo", explicaba el ex concursante. Mientras abrazaba a su amiga para 'compensar' su actitud, Jorge Javier insistía: "Era el momento más importante". Él quiso justificarse, contando que la felicitó cuando se la encontró en el hotel: "Ella sabe que me alegro".

Miriam, que cree la versión de su amigo, asegura que le dolió no sentir el abrazo de su amigo, pero también le justifica: "Estaba como en shock. Yo me quedo con mi Koalita". La tercera en ese grupo de amigos, Verdeliss, también quiso dar su opinión al respecto: "Yo con Koala me quedo con cantidad de momentos de la casa, una bonita amistad. Pero si soy totalmente sincera... Me gustaría entenderte, vale que estés desubicado, con tanta presión...", y es que la ex concursante se mostró algo decepcionada cuando vio la actitud de su amigo, "ahora es tiempo de tener las reuniones que tanto tiempo llevamos esperando", zanjaba.

Pese a las explicaciones de Koala, la audiencia sigue algo descolocada con su actitud, y no es para menos. Miriam Saavedra ha recibido felicitaciones tan dispares como la del mismísimo Vargas Llosa o Carlos Lozano, y no tuvo la de su amigo...