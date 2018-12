Las cosas entre Suso y Aurah no están precisamente bien... Si hace unos días, cuando el joven todavía estaba entre las cuatro paredes de Guadalix, pensaba en boda con su chica, ahora todo ha cambiado. "Yo nunca he tenido miedo de perder a alguien hasta que conocí a Aurah", se atrevía a confesar, y es que parecía estar de lo más enamorado... Sin embargo, desde que ha salido del concurso, su relación está en la cuerda floja. Desde que están fuera han tardado días en verse... "Estuvo con su familia, con sus amigos, se fue porque quería estar con ellos, pero que no haya encontrado un hueco para venir y hablar ahora que estamos los dos en Madrid...", sentenciaba la canaria hace unos días. Pero ha llegado el debate final de 'GH VIP' y se han tenido que ver las caras. Eso sí, un encuentro de lo más frío que no ha dejado indiferente a nadie. La cara de Suso era todo un poema y no se dieron ni un pequeño arrumaco, así que el presentador no dudó en intervenir.

Jorge Javier se acercó a la pareja para preguntar si seguían juntos, y ambos confirmaban que sí, aunque no de forma demasiado convincente... "Por mí sí, yo sigo sintiendo lo mismo", declaraba Suso. Pero cuando el presentador preguntaba si ya le había dado el anhelado beso, ella comentaba: "No, y eso tiene que salirle a él", cuando el público pedía a gritos un beso. "No estoy preparado para besar a una chica tan guapa", se justificaba a él con cara de pocos amigos. Pero el público se venía arriba y pedía otro beso... ¡El de Asraf! ¿Y qué hicieron ellos? ¡Lanzarse!

Al ritmo de 'Oh my love' de Ghost, los amigos se acercaban y protagonizaban un momento de película. No hubo beso como tal, pero sí hubo arrumaco del bueno. ¿La cara de Aurah? De incredulidad total, no hay duda de que la canaria está celosa de la relación entre Suso y Asraf, y mucho. "Le molesta, eh", sentenciaba Jorge Javier.



El futuro de la pareja está más en duda que nunca. La propia Aurah confesaba, hace unos días, que sigue esperando "una conversación, quiero que me de explicaciones". Y no parece que la relación vaya a prosperar demasiado. Desde luego, el entorno no está a su favor... Además de no llevarse demasiado bien con su suegra, los amigos de Suso tampoco están a favor de la relación. Pero, ¿que hay del de Aurah? Ella misma ha contado que ha recibido un consejo de su madre: "si es amor de verdad, nada ni nadie lo va a romper". Pero hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido por nadie... Suso y Aurah no se siguen en las redes sociales, ni parecen tener intención de hacerlo.