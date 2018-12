La boda de José Ortega Cano con Ana María Aldón despertó rumores de distanciamiento entre el torero y su hija, Gloria Camila, pero nada más lejos de la realidad. La joven ha aprovechado que ha llegado la Navidad, una fecha muy especial que coincide con el cumpleaños de su padre, para zanjar todos los rumores de crisis mandándole un tierno mensaje a Ortega Cano; "Como una ola, tu amor llegó a mi vida... Podría empezar así, diciéndolo de tal manera que además es cierta. Hoy es el cumpleaños del hombre de mi vida, mi confidente, mi gruñón cuando hago las cosas mal, mi primer fan cuando las hago bien, mi debilidad, mi maestro, mi valiente, mi amigo, MI PADRE! Creo que tú y todos sabéis el amor que te tengo, que por ti muevo montañas, que si te caes, yo te levanto, como las miles de veces que he caído yo, y tú me has levantado! Te amo papá, te amo muchísimo, y siempre te amaré! No me faltes nunca 🖤".

El diestro cumple 65 años y la colaboradora de televisión ha querido dedicarle unas tiernas palabras. Lo ha hecho compartiendo, a través de las redes sociales, una recopilación de fotografías de su padre. En algunas aparece tan solo Ortega Cano de lo más divertido, en otras aparecen ambos compartiendo tiernos momentos, y en otras no podía dejar de recordar a su madre, Rocío Jurado, y aparece toda la familia al completo cuando, tal y como asegura ella misma, "la Navidad tenía sentido".

Y es que Gloria ya ha confesado en más de una ocasión que las navidades son una de las celebraciones que menos le gustan. Lo ha recordado, además, a través de sus historias en la red, donde ha contado que quería poner camino a Los Ángeles para pasar allí sus vacaciones. Aunque no ha empezado con demasiado buen pie... Han tenido que cancelar el vuelo 3 veces, algo que le ha recordado ese "resquemor" con la Navidad... Esta vez por una intoxicación que tanto Kiko como ella han sufrido, y han acabado en el hospital. Pero aunque tenía intención de pasar las fiestas lejos de casa y de su familia, pero eso no ha evitado que se acuerde del día tan especial que celebra su padre, de quien siempre estará cerca pese a los kilómetros que los separen.