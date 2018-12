¿Consiguió María Jesús Ruiz que su familia la perdonase en Navidad?

View this post on Instagram

Feliz Navidad ! Y feliz cumpleaños!! Hoy hace 36 años mi madre @juanagarzon13 dio a luz una niña que le daría mucho tormento... jijijiii ! Hermana de @susanaruiz7601 y @miguelruizgarzon . Hoy , madre de dos soles que guían mi camino . #gracias #amor #familia #mama #cumpleaños #mjruiz💋 #25diciembre #navidad #besos #picoftheday