Si hay algo que no se le puede reprochar a Aurah Ruiz es que no haya intentado que su relación con Suso funcione tras salir de la Casa de GH VIP 6. Ella se hartó de esperarle hasta la gala final (en la que él quedó segundo, sólo por detrás de Miriam Saavedra) y, cuando ambos se las prometían muy felices por poder vivir su amor libremente... ¡resulta que han roto! Y además de la manera más ruin: Suso dejó a la canaria ¡a través de un mensaje! Adiós a sus planes de futuro, sus vacaciones junto a Nyan (el bebé que Aurah tiene con el futbolista Jesé Rodríguez)... vamos, que se les acabó el amor (y no precisamente de tanto usarlo).

Quizá, si Aurah hubiera sabido lo que pasaría después, no habría hecho todo lo posible por que su relación con la madre de él fuera mucho más fluida, porque, según pudimos ver el pasado domingo 23 de diciembre, la ex viceversa se bajó los pantalones, se tragó su orgullo ¡y le pidió perdón a Merche por sus encontronazos! Como lo leéis: "Yo ya lo dije en otro programa y lo voy a repetir aquí porque no ha salido: yo no consideré que te falté al respeto, pero si tú lo consideraste así, yo te pido perdón públicamente porque tampoco eran las formas", dijo abiertamente y dispuesta a la reconciliación.

La madre de Suso aceptó sus disculpas con un "muchas gracias" acompañado de una leve sonrisa, pero no quiso hacer más leña del árbol caído a pesar de que los "tirones" entre ambas en el plató de GH VIP 6 cada vez que coincidían fueron más que notables. ¡Hasta Marta López le tuvo que decir a Aurah que no se pasara ni un pelo con su suegra!

Sus problemas empezaron, sobre todo, cuando Merche abrazó a unos de los grandes amigos dentro de la Casa de su hijo, Asraf... pero lo hizo en un momento en el que se debatía sobre si los sentimientos del Míster eran de amistad... o de algo más, algo que cabreaba mucho a Aurah porque Suso le seguía el rollo. A aquello siguier0n con unas duras declaraciones de la canaria asegurando que Merche 'dijo que no quería que ella estuviera con su hijo'... y se lió la mundial.

La madre de Suso hizo gala de dar la callada por respuesta y no entrar al trapo, pero estaba claro que no la soportaba aunque, según afirmó el propio Suso en el último Debate de GH VIP 6, "mi madre, fuera de cámaras, me ha dicho 'cariño, ya está, yo lo he hecho de la mejor manera. Te deseo que si quieres seguir conociéndola que apuestes y que siempre tengas tu opinión hasta el final'". unas bonitas palabras que abrían la veda a una reconciliación y a que su relación con Aurah floreciera, pero que a Suso no le valieron de nada porque cortarían poco después... ¡Lástima! Eso sí, él, en un ataque de sinceridad, también le quiso pedir disculpas a ella: "Aurah, te pido perdón si hace tres días, cuando salí, que dices que me notaste un poco... Yo te juro que salí muy despistado. O sea, con mucha información, mucha gente, muchos aplausos, mis amigos...".