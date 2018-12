Desde el inicio de esta nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, la cual ha reunido alrededor de una misma mesa a Colate, Gloria Camila, Falete y Bárbara Rey, el ex de Paulina Rubio ha dejado al descubierto sus dotes de ‘latin lover’, o lo que es lo mismo, se ha pasado velada sí y velada también comportándose como un galán trasnochado que babeaba por los huesos de la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, quien además de darle calabazas, no sabía ya cómo decirle que tiene novio y que no está para nada interesada en sus huesos (ni en su cara, ni en sus piropos, ni en nada que viniera de él…).

En la última cena del programa culinario de Cuatro, en la cual se decidió quién iba a ser el ganador de la edición, Colate, en calidad de anfitrión, puso toda la carne en el asador y fue a por todas con la pobre Gloria Camila. La joven fue la primera en llegar a casa del empresario, momento de intimidad que Colate aprovechó para demostrar sus armas de seducción.

Tras piropear el atuendo de su invitada, el ex de Paulina le propuso tomar una copa de vino, sugerencia que la estudiante de diseño aceptó de buen grado. A la hora de llevar a cabo un brindis, Gloria Camila aprovechó para agradecer al anfitrión por la invitación. “Bueno, tú ya sabes que no necesitas invitación para venir”, señaló Colate entre suspiros. “Es que empiezas muy pronto, tío”, replicó Gloria Ca muerta de la risa.

“Para una vez que estamos solos sin que nadie nos vea, ¿qué quieres que diga? ¿Qué cuándo vienen estas? Tendremos que aprovechar estos momentitos que tenemos tú y yo a solas…”, continuó insistiendo el hermano de Samantha Vallejo-Nágera, antes de llevarse un soberano corte de su inalcanzable conquista: “Tú sabes que yo tengo novio, ¿no? Me creía que sabías que llevo casi cuatro años con él”.

Pero ni el recordatorio de Gloria de que Kiko está en su vida fue suficiente para que Colate tirara la toalla. Durante la velada, el exmarido de la chica dorada aprovechó la cercanía de un momento de intimidad en la cocina para disparar su último cartucho. Tras mancharle la nariz con nata, hizo el amago de limpiársela con la lengua, teniendo Gloria Camila que pararle de nuevo los pies con la ayuda de una ‘cobra’ en el momento justo. “¡Colate, por favor! ¡Qué tengo familia y, sobre todo, tengo novio!”, se lamentó la invitada.