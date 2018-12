Desde que Miriam Saavedra aterrizara en la Casa de GH VIP 6 hace 3 meses, está viviendo un sueño. La peruana ha conseguido ganarse a la audiencia con su histriónica personalidad (aunque se ha granjeado a tantos seguidores como 'haters'), Mediaset ha visto un filón en ella como un auténtico animal televisivo, e incluso ya se lo dijo Jorge Javier tras hacerle entrega -el pasado jueves- del maletín con el premio de 100.000 euros de GH VIP. Por eso, no es de extrañar que ahora le lluevan las ofertas de trabajo... y la primera ¡parece que el mismo día después de salir de la Casa! ¿Qué es? Nada menos ¡que un canal de MTMad para ella solita y sus miles de seguidores: 'Princess Inca'!

Todo parece indicar que Miriam ya tenía firmado un contrato con la web para lanzar su primer vídeo este último miércoles del año, 26 de diciembre, y no ha decepcionado: la peruana ha compartido con sus seguidores su primer día levantándose en una cama fuera de la Casa... y como parece que echaba de menos los objetivos ¡lo ha hecho con cámara en mano!

Así, hemos podido ser testigos de su despertar junto a su madre, y de sus primeras palabras como ganadora: "Estoy súper feliz. Es mi primer día tras salir de la casa, de haber ganado. Estoy sin palabras, como en shock. No me lo puedo creer. Estoy como que me falta algo... ¡mi micro! Porque estoy ya acostumbrada a sentirlo contra el pecho. Pero bueno, hay veces que dicen que es doloroso desprenderse de cosas que quieres, pero ya era hora... todo lo bonito tiene un tiempo de caducidad, y ahora es una experiencia que se quedará en mi corazón".

Así, la hemos podido ver duchándose (para lo que se ha despelotado ante la cámara sin miramientos: "con ustedes hay confianza", dice) y también bajando a desayunar en un hotel cercano a los estudios de Telecinco: "Ahora quiero abrazaros, quiero besaros... quiero sentirte, porque si tú me sientes, yo te siento. La aventura no ha terminado: ¡nos queda para rato!", 'amenaza'. Desde luego que sí... ¡y estamos deseando ver qué más nos ofrece! De momento, más de un seguidor ha pedido un reality de ella sola, a lo 'Las Campos'... ¿colará en los despachos de Mediaset? Personalidad ¡le sobra!