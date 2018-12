El misterio por saber quién iba a ser el ganador de la última edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ ya se ha resuelto. Tras demostrar Bárbara Rey, Gloria Camila y Falete sus dotes culinarias tocaba el turno de ver cómo se desenvolvía Colate, el último concursante VIP que luchó por llevarse los 3.000 euros de premio. El mediático empresario, a parte de tirarle ficha a la hija de Rocío Jurado y hablar alto y claro sobre su relación con su exmujer, la cantante Paulina Rubio, en su velada como anfitrión intentó sorprender a sus invitados con un menú que nunca había hecho (y así le quedó…).

Y es que no se puede negar que Colate es un hombre atrevido, aparte de un poquito inepto entre fogones. El menú, que prometía ser una fusión entre lo asiático y lo caribeño, tenía como primer plato algo llamado ‘frescor caribeño’ (una ensalada de palmitos con langostinos, tomates y aguacates), de segundo, ‘Asian Jerk’ (pollo relleno de especias y arroz) y de postre, ‘La flaqueza del Paraíso’ (tal y como aseguró su creador, “una tontería de nombre que me he invitado para hacer una tarta fina de manzana”).

Pese a las grandes esperanzas que sus comensales tenían puestas en él, dado que es hermano de la miembro del jurado de ‘Masterchef’ Samantha Vallejo-Nágera, la cosa no salió según lo previsto. “Él tiene familia que cocina muy bien, algo le habrán soplado”, pronosticaba una desacertada Bárbara Rey. Sin embargo, entre las ‘excentricidades’ culinarias de Colate encontramos hacer todo en la misma sartén, utilizar gafas de sol para cortar una cebolla o llevar a cabo unos emplatados al más puro estilo ‘león come gamba’.

No sabemos si el desastroso menú fue idea de la prestigiosa Samantha, lo que sí sabemos es que la cocinera le echó un cable a su hermanito. Y es que el ex de la chica dorada, lejos de hacer la cena en su casa, citó a sus comensales en ‘De Natura’, salón de banquetes que la jurado de ‘Masterchef’ posee en Pedraza (Segovia). Y entre el frío que hacía en el exterior y lo desangelado que estaba el interior, pues la verdad que sus invitados se quedaron un poco descontentos. De hecho, para dar un toque más íntimo, a Colate le tocó decorar una estantería que había por allí con fotografías suyas…

Visto el panorama, no nos sorprende que Colate quedara primero en la clasificación (pero por la cola). Tras el recuento de votos, el anfitrión quedó en cuarto lugar, Bárbara fue tercera y los 3.000 euros se los llevó Falete, imponiéndose a Gloria Camila con tan solo un punto de diferencia. ¿Y en qué piensa Falete gastarse el dinero? "Yo soy Presidente de Honor de una fundación de mujeres con cáncer de mama y lo quiero donar para ver sí podemos poner fin a esta enfermedad", dijo el cantante ante la emoción de sus compañeros.