Nunca pensamos que llegaría el día en que tendríamos que decir adiós a una 'chupipandi' famosil, pero resulta que ese día ha llegado con el último vídeo de Oriana Marzoli para MTMad, y es que resulta que, tras 4 años juntos, ¡se ha roto por completo la amistad que mantenían la influencer y Aless Gibaja! Adiós a momentazos juntos en la tele, adiós a llegar a los actos tan divinos como si fueran los ángeles de Charlie... todo ello ha quedado reducido a cenizas tras un desencuentro entre ambos examigos en el que parece que la culpa se reparte en un 60% para Aless y un 40% para Oriana... al menos eso es lo que se desprende del vídeo explicativo de la ex gran hermana más fugaz de la historia de GH VIP, en el que ha querido aclarar a sus miles de seguidores por qué ya no se les veía tan juntos en las últimas semanas...

Oriana ha querido ser muy clara, y ha decidido contar todo tal cual ocurrió: "Me habéis preguntado que por qué últimamente no estoy tanto con Aless Gibaja en las fotos y en los vídeos... pues sí, nuestra amistad se ha terminado. Un día de fiesta hubo un problemilla y tuvimos un malentendido, y sentí que él me apoyó poco. A mí me gusta que mi familia, mi novio y mis amigos me defiendan a capa y espada, porque es lo que yo haría, pero cierto es que no puedo esperar que todo el mundo sea como yo, porque si no viviría decepcionada en esta vida... pero c*ño, no costaba nada. Yo me sentí muy poco apoyada, y eso nos distanció bastante...".

Al parecer, tras aquello, parece que Aless esperaba que Oriana le fuera pidiendo perdón... pero no fue así: "Cuando volví de un viaje, según él no le pregunté qué tal su vida... y a ver, yo te pregunto, pero si tú no me cuentas más en profundidad, yo tampoco voy a estar ahí como un sacacorchos. Y luego si me entero de cosas que te pasan por otras amigas... pues no sé, cuéntamelo tú mismo".

Aún así, no se puede decir que Oriana no haya puesto de su parte para arreglarlo: "Me llamaron para darle una sorpresa a Aless, y allí me presenté. Lo hablamos y, supuestamente, solucionamos nuestras diferencias. Yo me comprometí a cambiar en algunos aspectos y él, en teoría, en otros", señala, y añade: "Cuatro días después le estuve invitando a un montón de planes, y nunca podía o estaba súper ocupado. Mira, yo no voy a estar ahí (hace gesto de 'lamer el culo'). Si quieres ser mi amigo, genial y si no pues hasta luego".

Está claro que, tras esto, Oriana no tiene ningún interés en volver a ser amiga del influencer más 'pinky', pero espera que, al menos, no se pierdan las formas si se reencuentran: "Si tanto nos hemos querido, habla conmigo. Si algo te molesta de mí, dímelo, y si no quieres ser más mi amigo, también dímelo, pero no cojas ahora y durante cuatro días seguidos que te estamos invitando a hacer cosas cuando antes venías siempre, de repente no puedes nunca. Ese tipo de cosas mejor es hablarlas. Tampoco te voy a escupir", avisa.

Oriana, por su parte, dice sentirse decepcionada por él y por otra amiga, porque es que ¡se la han metido doblada! "Me ha parecido muy triste la forma de terminar esta amistad, pero es que al final dicen que, igual que las parejas, a los amigos les conoces cuando se acaba la relación. A criticarlo no voy a entrar, pero la decepción es enorme. Hasta aquí ha llegado nuestra amistad, aunque lo que más me ha decepcionado es que tenía una amiga en común con Aless que ella sí ha hecho algo para joderme, que dije 'jo-der... pero a santo de qué vienes a hacerme esto'. No sé que le he hecho yo. Qué asco de ser humano", sentenciaba.

Oriana ya avisaba en su anterior vídeo que estaba haciendo "limpieza" de amigos, y de ello se alegraba mucho Pablo, su ex, con el que se lleva divinamente, pero arremetía contra los que se acercan a la joven por interés: "Tú te rodeabas de mucha gente falsa, y muy mala", decía, y aunque Ori señaló que se ha quitado mucha morralla de encima, él no daba tregua: "También estás incluyendo mucha mierda. La que entra por la que sale, porque es gente que se junta con Oriana por salir en las fotos y en los vídeos, y encima lo dicen delante de mí, pero como ella es así...", afirmaba el poeta. ¿Se referiría a Aless?