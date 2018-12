View this post on Instagram

❤💪🏽 FUERZA MAMÁ 💪🏽❤ . Mis amores a mi madre @mensimedina le ha dado un Ictus, y a tenido que ser trasladada en helicóptero desde Fuerteventura a Gran Canaria, puesto que allí no hay médicos ni pruebas específicas para este tipo de sucesos, cosa que me avergüenza y me preocupa. . Afortunadamente mi mamá fue rápido al médico, y consiguieron establecerla hasta que llegara el helicóptero. . Un vez aquí, me encontré con que mi madre podia hablar perfectamente, que estaba sedada y que me decía que lo único que no siente mucho es el lado izquierdo, pero que si lo logra mover aunque sin mucha fuerza. . La ingresan por urgencias del Hospital Insular de Las Palmas, y esperé no más de 40 minutos y fui llamada por el Dr. ANTONIO. . Me informó que mi mamá había sufrido un Iptus debido a una arritmia en el corazón, que está estable, que no la van a operar, ni ha infiltrar. Que le van a controlar la arrirmia y que la suben a planta. . Desde aquí quiero dar las gracias al Hospital Virgen de La Peña de Fuerteventura por el trato y todo el cariño recibido. Gracias por cuidar a mi madre y a mi, llamándome en cada momento e informandome de todo. (En especial a ti @majaniche ) . . Gracias al Hospital Insular de Las Palmas, al Dr. ANTONIO y todos los enfermero y equipo que atendieron a mi madre de una manera rápida, y que me tranquilizaron e informaron de todo. . Y mil gracias a todos ustedes mis amores por estar ahí, por todos vuestro mensaje, por vuestras velitas, por vuestras oraciones... GRACIAS!! . Os iré informando de todo!! Y Ojalá que mamá supere ya este susto y pronto este dando guerra porque ella es una guerrera!! 💪🏽❤