Aurah Ruiz y Suso ya no son pareja. Una noticia que nos pilla del todo por sorpresa, y es que desde que la canaria saliera de la casa de 'GH VIP', muchas han sido las rencillas abiertas entre ambos. Aunque, eso sí, no será porque ella no haya intentado que la cosa funcione... Ha esperado a Suso hasta el último día, y es que el concursante llegó a la final junto a Miriam Saavedra, pero él... Ha preferido cortar por lo sano, ¡y por teléfono! Una llamada que, según Aurah, duró diez minutos de teléfono y no le dio ninguna explicación: "Estuvo mareando la perdiz".

La canaria ha visitado 'Sálvame' para contar qué ha ocurrido. "Me ha utilizado, creo que nunca ha estado enamorado de mí", ha dicho sin tapujos. De hecho, ha nombrado a su hijo, muy enfadada por que Suso le haya podido utilizar para "quedar bien". Ha confesado que desde que subió a la casa para verle ya notó algo raro. Y añade que al llegar de nuevo a Madrid después de estar en Guadalix lloró mares porque le encontró "super frío".

Está más despistada que nunca ya que no comprende cómo en menos de 24 horas tomase la decisión de dejarla: "No le dio tiempo a nada. Eso es lo que me hace pensar. Qué rápido se va el amor, ¿no? Es imposible tomar esa decisión ni 24 horas después de salir". Aunque no echa la culpa a su familia: "No pienso que haya sido ni la familia ni los amigos, que hayan influido puede ser... Pero la decisión ha sido suya". De hecho, no cree que ni siquiera las disputas con su madre hayan sido la causa de su ruptura.

¿Sus Navidades más difíciles?

Incluso llega a dudar si es un montajista o no: "Parece que todo ha sido mentira, si no, no lo entiendo". Aurah, que ha aguantado las lágrimas, ha explicado que "tenía la ilusión de salir y que funcionara, aunque fuera difícil... No que ni si quiera se sentara a hablar conmigo".

Pero, ¿han sido las Navidades más difíciles para Aurah? Según ella no, además de porque nunca las ha pasado con él porque "las peores navidades de mi vida las pasé el año pasado en un hospital".