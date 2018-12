El pasado sábado, en el Deluxe, Chabelita confesaba que durante el bautizo de su hijo Alberto Isla se atrevió a decir que lucharía por la custodia del pequeño (aunque no era ni el momento ni el lugar). Según su versión, la abogada de Alberto se acercó a Dulce cuando Albertito estaba con ella y le daba el 'bombazo' de que podrían perder al niño. Sin embargo, Dulce, que también acudió al plató de Telecinco esa noche a acompañar a 'su niña', no corroboraba su historia, algo que ha hecho sospechar a Isa que quizá solo quiera mantener una buena relación con Alberto para seguir en contacto con el pequeño si ganase la custodia. Y acababa estallando de lo lindo contra la que fuera su niñera, tanto que rompieron su relación en pleno directo: "Conmigo no cuentes", le decía la hija de la tonadillera. Y así, entre pullas y gritos, zanjó, de momento, su relación con Dulce.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora ha sido Anabel Pantoja quien ha querido aclarar la polémica. Lo ha hecho durante su intervención en 'Sálvame', donde no podían dejar de hablar del fuerte enfrentamiento que se produjo en el plató del 'Deluxe' entre Isa y Dulce después de tratar de soltar tal bombazo respecto a Alberto Isla... Según la prima de Chabelita, cree que no ha sido más que un malentendido entre ambas. Ella cree que le diría la abogada "yo creo que hay una persona de por medio que va a sufrir mucho", o algo parecido, y que o Dulce lo interpretó mal, o al contarlo a Chabelita se tergiversó la situación.

Algunos de los colaboradores de 'Sálvame' creen, sin embargo, que Chabelita mintió en su versión, que pudo haber sido todo un montaje del que Dulce no era partícipe y lo estropeó... Pero otros, como Rafa Mora, creen que la abogada le hizo una advertencia a Chabelita respecto a su estilo de vida, algo así como "si sigues así, Alberto va a poder tener la custodia".

Lo que Anabel tiene claro es que si ella fuera Dulce, no haría lo que está haciendo, porque en esta guerra tiene más que perder. Algo que algunos compañeros del programa han interpretado como una llamada de atención a la niñera, aunque tienen claro que si ofrecen mucho dinero a Dulce, podría traicionar, sin ningún pudor, a 'su niña'. ¿Se atreverá Dulce a sentarse en 'Sábado Deluxe' a desatapar a Isa Pantoja o se mantendrá en silencio y tratará de arreglar las cosas con ella?