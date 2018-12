Pese a las rencillas públicas que ha protagonizado junto a su expareja, Miriam Saavedra no deja de decir que sigue enamorada de Carlos Lozano. La flamante ganadora de ‘GH VIP 6’ no se puede quitar de la cabeza al presentador, confesando que es la única persona a la que ha llegado a amar de verdad. Teniendo en cuenta esa realidad tan telenovelera y mientras siguen sonando los violines, Kiko Hernández ha soltado un gran bombazo desde el pulpillo de ‘Sálvame’: ¡Miriam y Carlos se han prometido y tienen intención de pasar por el altar! Pero tantas prisas ¿a cuento de qué?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Según el colaborador del espacio vespertino de Telecinco, Miriam y Carlos pasaron la Nochebuena ‘mano a mano’, aprovechando la presencia en Madrid de la madre de la peruana, Haydée, para comer junto a ella en un restaurante de Madrid. Al parecer, nada más sentarse a la mesa, la progenitora de Miriam les aconsejó que dejaran aparcada su relación porque era “dañina” y “tóxica”.

Sin embargo, Carlos Lozano aseguró que la joven era el “amor de su vida” y que tenían que volver a darse una nueva oportunidad. “La madre, como un sargento, le dijo a Carlos que si quería estar con su hija tenían que casarse. Ella acepta y él también. Después, se fueron, dándose besos, en un elegante coche. Dejaron a la madre y se fueron a cenar y a pasar la Nochebuena juntos”, expuso el colaborador.

“Él se ha comprometido a dejar que Miriam haga su vida televisiva y ha dejado claro que quiere una relación seria. Va a hacer como si Mónica Hoyos no existiera y parece que los dos ya pueden pensar en una fecha para su boda”, añadió Hernández. ¿Será cierto que la princesa inca ha perdonado todos los desaires del presentador y estaría dispuesta a darle el ‘Sí, quiero’?

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

De ser cierta la noticia, no dejaría de sorprendernos. Y es que, desde su entrada en la casa de Guadalix, aunque en infinidad de ocasiones haya dicho que sigue enamorada de él, Miriam ha asegurado que no volvería con Carlos y que su historia de amor era cosa del pasado. Además, el día en el que se anunció su triunfo pudo ver un vídeo en el que se recogían las duras palabras que el presentador le había dedicado en su estancia en la casa, mostrando Miriam públicamente su malestar: “Me da vergüenza. No me esperaba que, habiendo sido mi pareja y habiendo dado todo por él, fuera a hablar de mí de esa forma”.