Kiko Matamoros cumple 62 años y lo hace alejado de todos los problemas que le han ido pasando a lo largo de este último año: una separación, problemas profesionales, económicos... definitivamente el colaborador de 'Sálvame' no va a recordar el 2018 como uno de los mejores de su vida ni mucho menos. Por eso su hija Laura ha tomado la decisión de llevárselo lejos para disfrutar juntos de su cumpleaños en nada más y nada menos que Punta Cana. Ambos han viajado juntos para pasar juntos unos días aprovechando las vacaciones de Navidad.

Kiko y Laura Matamoros se encuentran en Punta Cana donde, además, el colaborador se ha topado con una situación muy embarazosa: ha sido el centro de atención del restaurante donde comían después de que los camareros y hasta el cocinero salieran a cantarle el cumpleaños feliz con una gran tarta repleta de velas. Su hija compartía la escena con un divertido mensaje 'feliz cumpleaños abuelo'. Todos esperaron a que soplara las velas y Matamoros no se hizo de rogar.

Instagram Laura Matamoros

Este ha sido un momento de bochorno y felicidad a partes iguales, algo que no ha estado muy presente en su vida este año. Y es que días antes nos confesaba que había pasado la Nochebuena con un socio echando de menos a su ex mujer Makoke con quien ha pasado los últimos 20 años y que celebraba estos días el cumpleaños de su hijo Javier Tudela, que se enfrentó a Kiko, con un ex concursante de 'Gran Hermano VIP'. El divorcio ha sido el golpe más duro que Matamoros se ha llevado este año y el que no paran de recordarle en los programas de Mediaset donde le han animado a que comentara la participación de su ex mujer en el reallity o su incipiente relación con Tony Spina.

Junto al divorcio, también le ha pasado factura la ruptura de su relación con su hijo Diego quien comenzó este año una gira por los platós de televisión tras el divorcio de su padre destapando 'mentiras' sobre la relación entre Kiko y Makoke. "Desde hace más de cuatro años, el matrimonio de Makoke y mi padre era una mentira", ha llegado a decir, algo que hizo saltar a Kiko Matamoros contra él detonando el distanciamiento padre e hijo definitivo. Esto afectó también a su hija Anita con quien ha estado distanciado durante gran parte del año, aunque actualmente las cosas se han vuelto a acercar.

No obstante, este no ha sido el único problema que ha atravesado Kiko este año. Y es que este verano ha estado marcado por una multitudinaria deuda con Hacienda después de que le revisaran las cuentas de 2008 a 2011 con un criterio diferente al que había utilizado el colaborador, lo que le hizo contraer una deuda de más de un millón de euros que él mismo recurrió ante los tribunales por considerar injusto. Aunque esto no le preocupe en demasía ya que en 'Sálvame' explicó que desde hacía cuatro años tiene el sueldo embargado “y mi situación sigue siendo la misma porque ahorré mucho de pequeño.

Aunque poco a poco va habiendo luz al final del túnel, o al menos Kiko así lo ve. Además de la dulce relación que guarda con su hija Laura, el colaborador ha anunciado que tiene una nueva ilusión y, aunque no ha querido dar detalles para mantener a la chica en el anonimato, ha confesado que empieza a sentir algo fuerte por ella. ¿Volveremos a verle enamorado?