Aurah Ruiz se sentaba este miércoles en 'Sálvame' para hablar de su ruptura con Suso, con quien inició una relación sentimental durante su estancia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la de 'Gran Hermano VIP'. Su amor parecía ser intenso y con miras de futuro, sin embargo, pocos días después de la gran final del programa, la relación ha llegado a su fin. Ha confesado haberse sentido utilizada y engañada por Suso, quien cree "nunca estuvo enamorado de mí" realmente. La canaria parece no estar pasando un buen momento en su vida, pero la cosa estaba a punto de ir a peor. En mitad de la entrevista, cuando Aurah acababa de confesar haber llorado a mares por la indiferencia de Suso, el que fuera finalista de la sexta edición de 'GH VIP' rompió su silencio.

Suso quiso pronunciarse al respecto, y lo hizo a través de Rafa Mora. El colaborador lanzó el mensaje que el concursante quería mandar a la que fue, hasta entonces, su novia, Aurah Ruiz. “Sé que hoy va Aurah al programa y no quiero decir nada”, aseguraba el ex concursante. Pero no parece que su decisión se debiera a no querer hacer daño a su ex pareja, si no más bien una cuestión de ¿principios? No tardaba en lanzar el dardo envenenado que acabaría con la paz de Aurah: “Me da igual quedar como el malo porque estoy acostumbrado. Yo no me vendo por dinero, no me hace falta. Llevo cuatro años sin parar”. ¡Qué fuerte!

Aurah trató de mantenerse fuerte y asegurar que si había ido era porque lo tenía ya cerrado, que no quería hablar de nada de la ruptura. Pero las palabras de Suso han sido muy criticadas, ya que si supuestamente la quería de verdad, él ha de saber, más que nadie, para qué necesita la canaria el dinero, por lo que atacarla con eso es un golpe muy, pero que muy bajo.

"Suso, eres un prisionero en manos de tu familia y amigos, eres un robot sin sentimientos", "Suso nunca va a madurar", "¿Se puede ser más cobarde que Suso?", y cientos de comentarios de este tipo son los que está teniendo que soportar Suso estos días, y parece que la cosa no ha hecho más que empezar...

Lo que está claro es que esto no va a estropear las navidades de Aurah Ruiz, y es que esta madre coraje ha confesado haber vivido momentos peores, como cuando tuvo que pasar las fiestas en un hospital junto a su pequeño. Pese a todo, ella “no esperaba un final así. Tenía ilusión”, pero no va a hundirse.