El 2018 ha sido un año de altos y bajos para Mónica Hoyos, pero podría acabarlo con muy malas noticias. Si hace unos meses estaba radiante y pletórica de felicidad por tener la oportunidad de darse a conocer y conquistar al público entrando en la casa de 'Gran Hermano VIP 6', todo se torció al poco de vivir en Guadalix. Su enemistad con Miriam Saavedra la coronó como una de las concursantes más "odiadas" y "polémicas" de la edición, y ella, consciente de no ser demasiado querida por la audiencia, no dudaba en hacer frente a los abucheos. Y, como era de esperar, no llegó a la final del concurso. La que sí lo hizo fue su archi enemiga, Miriam, y este ha sido precisamente el golpe más duro para Hoyos. La ex concursante se negó a presenciar la victoria de su compañera, así que prefirió no asistir a la gran final del programa. Una actitud muy criticada por "infantil" y "cobarde", que la ha llevado, no solo a ser duramente criticada en las redes sociales y en los platós de Telecinco, si no que podría acarrearle problemas más graves.

Según ha contado Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’, la productora que está detrás del reality podría tomar medidas legales contra la ex concursante. Al no asistir a la final, que tuvo lugar el pasado jueves, ni al último debate de ‘GH VIP’, que se grabó el viernes 21, Mónica habría incumplido el contrato que firmó cuando se incorporó a la sexta edición. "El plantón de Mónica puede traer consecuencias económicas y me cuentan que la productora está planteando sancionarla por su ausencia sin avisar en un día tan importante", confirmaba el colaborador.

La actitud de Mónica Hoyos ya fue duramente criticada hasta por el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, quien durante la gala final de la semana pasada lanzó un dardo envenenado: "Mónica, allá donde estés, te recordaremos siempre". Y añadió: "O eres profesional o no lo eres, no hay más. No hay ninguna excusa para que Mónica no esté aquí. Si tú te has comprometido con una productora debes acabar con el compromiso".

El reencuentro entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos era uno de los grandes atractivos de la final del programa, y ella se lo cargó sin si quiera avisar, así que seguro que su desplante le trae más de un problema... ¿Reculará y reaparecerá públicamente? De momento solo se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha publicado varios comentarios defendiéndose de aquellos que la han criticado. "Di lo que piensas de verdad. ¿Miento por miedo? Los ignorantes lo llaman huir, yo lo llamo coherencia", escribía en su cuenta de Instagram.