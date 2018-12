A principios de diciembre, Diego Matamoros se sentaba en 'Sábado Deluxe' para hablar de la nula relación que mantiene con su padre y de los problemas que le estaba causando con su hermana Laura. "Sé que no vamos a poder a tener una relación como la que teníamos antes, pero no digo que en un futuro no me pueda volver, por lo menos, a saludar", decía. Según Diego, el problema radica en que "Laura ha tenido falta de una figura paterna, yo soy su hermano no su padre", pero "le da pena mi padre, tiene devoción absoluta por él". Esta situación tan tensa ha provocado que el clan Matamoros haya celebrado completamente por separado Nochebuena y Navidad.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Kiko y Laura han disfrutado de estos días tan especiales muy lejos de España, concretamente en Punta Cana, donde el colaborador ha celebrado su 62 cumpleaños. Este era el regalo de su hija para que se pudiese relajar y olvidar todas las cuentas pendientes que tiene aquí: los problemas con Diego, el divorcio de Makoke, etc.

Instagram

Para Diego ha sido unas Navidades diferentes ya que han sido las primeras como hombre casado con Estela Grande, y también por las últimas imágenes que ha compartido en su Instagram. Dado de lado por la parte más mediática de su familia, Diego ha tenido una gran alegría al poder abrazar a su sobrino Matías, el hijo de su hermana Laura y su chico, Benji Aparicio. Parece que este encuentro ha tenido lugar en casa de su madre, Marián Flores, y que su hijo ha disfrutad de lo lindo. "El otro día se pasó por casa mi enano favorito! 🎄❤️ 👼", escribe junto a las fotos, en las que se puede apreciar cómo el pequeño hace buenas migas con la mascota de su tío, su husky Nanuk.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Parece que podría estar acercando posturas con su hermana, que quizá sea el punto de unión entre él y su padre, que por cierto también publicó la primera foto con su nieto. Desde QMD! deseamos que este acercamiento no sea solo pasajero debido a que en estas fechas navideñas nos ponemos tiernas... Aunque tirando del currículum de los Matamoros nos extraña...