A Kiko Hernández no le ha gustado nada el concurso de Koala, de eso no cabe duda. El colaborador ha pasado estos meses criticando la actitud del concursante durante todo su paso por ‘GH VIP 6’ y a la salida de Koala la cosa no ha cambiado. El 'gran hermano' ha visitado el plató de 'Sálvame' para enfrentarse a los comentarios de los colaboradores del programa de Telecinco y ha acabado protagonizando una tremenda bronca con Kiko. El colaborador le ha llamado "cazurro" y "falso" en varias ocasiones, pero Koala lo tiene claro: "Si tan mal lo he hecho qué pinto ahí trece semanas". ¡Toma zasca! Desde luego si ha aguantado hasta el final es porque tan mal no ha caído fuera de la casa... Pero Kiko ha seguido picando al concursante: "Pero no te has llevado el dinero", algo que a Koala parece no importarle: "Lo que yo quería era reventar el sexteto", confesaba él. "Se dice practicante de la religión rústica, no cazurro. Si queréis realitys con gente perfecta, meted a un robot programado, los humanos nos equivocamos", añadía.

Ante las críticas de algunos compañeros al colaborador por meterse con Koala, él ha asegurado: "Le llamo falso y cazurro pero a la cara", se defendía Kiko. Y de repente Koala ha estallado: "Hago un llamamiento a la gente del campo, a todos mis catetos, donde lo veáis al Kiko cuidado, vamos a por él". ¡Qué fuerte!

Todos han flipado ante las palabras de Koala, aunque él ha tratado de explicarse, Kiko se ha quedado a cuadros: "Este señor bueno y noble acaba de hacer un llamamiento para ir a por mi".



El enfrentamiento parecía no tener fin, pero finalmente llegaba la calma. Tras ver el revuelo que se había montado, Koala reculó y se retiró sus palabras: "Estamos dialogando, no va esto con la gente del campo. Cuando le veáis, saludadle y dadle un beso de mi parte".

El ex concursante selló la paz con el colaborador... ¡Con un beso! Le plantó un beso en la mejilla y acabaron tirados por el suelo junto a Paz Padilla, la presentadora del programa, cuando Kiko animaba a Koala a besarla a ella también, pero en los morros. ¡Y vaya si lo ha hecho! Menos mal que el programa ha acabado entre besos, porque la bronca entre ambos parecía haber llegado demasiado lejos.