¡Qué bonita es la amistad! ¿Verdad? Llena de cariño, bromas, abrazos, toqueteos, besos... Bueno, eso depende del nivel de amistad que haya entre los susodichos, y entre nuestros protagonistas es muy alto. De hecho, tanto que la ex novia de Suso Álvarez, Aurah Ruiz, llegó a preocuparse por ese "exceso de cariño" entre el que fuera su novio en 'GH VIP 6' y Asraf Beno. Mucho se ha hablado sobre una posible homosexualidad del Míster y el famoso "20% de gay" del de Ripollet, y aunque nosotros no entraremos a discutir eso -porque allá cada uno con su vida-, lo que está claro es que los dos amigos se adoran. Tanto, que el mismo Asraf confesó ¡que Suso y su familia le habían invitado a su casa en Nochevieja!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Fue en 'El programa de Ana Rosa' donde el ceutí reveló que su relación ha pasado por altos y bajos por culpa de la convivencia, pero ahora, después de hablar y aclarar las cosas, están estupendamente. Tanto, que Suso ya le cuenta como uno más de la familia con invitaciones como éstas. En cambio, es Aurah la que va a pasar las navidades compuesta y sin novio después de que Suso la dejara tan sólo 24 horas después de salir de la Casa de 'GH VIP 6'. Algo que ha sido muy criticado, e incluso Aurah afirmó que era por la enfermedad del pequeño Nyan... pero nada más lejos de la realidad, según Asraf.

Mediaset

El Míster lo dejó claro: "Suso no es así. Lo habrá dejado por otras cosas, como el bulo de Tony. Yo creo que lo que ha pasado es que cada uno ha visto vídeos del otro y no les han molado". Y añadió: "No le he preguntado mucho a Suso sobre la ruptura. Me dijo 'lo he dejado con Aurah', y poco más. Yo no me quería meter en ese tema", dijo, además de contar que él sí se lleva estupendamente con la madre de su amigo, algo que entre Aurah y Merche no ocurría.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Parece que Suso ha perdido una novia, pero ha ganado un alma gemela tras su paso por Guadalix, porque su relación con Asraf "está genial" y, tras ver vídeos de su paso por el concurso, ha preferido quedarse con la amistad en lugar de con la mujer que le gustaba...