Míriam Saavedra saca las uñas y le lanza una pulla al Koala ¡y un recadito a Carlos Lozano!

Si Míriam Saavedra se calla, explota. Al menos esa es la impresión que nos da cuando habla. Y ojo, no es algo que le critiquemos: agradecemos, de hecho, toda esa sinceridad. De hecho, en su último vídeo para MTMad -en su canal 'Princess Inca'-, la ganadora de 'GH VIP 6' debía enseñar su nuevo pisito de soltera en el que se ha instalado: pequeñito pero acogedor, con todo lo que necesita y muy, muy hogareño. Sin embargo, las pullitas han empezado a aflorar según se paseaba por la casa y es que Míriam hila tan bien, que mientras mostraba la decoración, iba lanzando "piropos" a sus enemigos...

¿El primero? Nada más llegar a la cocina y demostrar que tiene todo en orden (porque una será polémica, pero limpísima), Míriam agarraba el mandil que el Koala le regaló hace un tiempo, inspirado en los vestidos de flamenco, con sus faralaes y sus lunares y todo... pero a la vista está que no el trae muy buenos recuerdos (o, al menos, los buenos no son los únicos): "Cada vez que lo veo me da mucha nostalgia... ya saben que yo prefiero un enemigo que me apuñale a un falso amigo que me abrace. pero bueno... me quedo con lo bonito, y eso es lo que vosotros tenéis que hacer". ¡Menudo zasca al cantante rural!

No sabemos muy bien a qué ha venido ese ataque, aunque bien podría tratarse del mal rollo que se apoderó de ellos de cara a la final del programa, o bien por el subeybaja que ha sido la relación del artista con Verdeliss, a la que acaba de visitar en el hospital a pesar de llevar una semana ingresada...

¿E iba a ser la única pulla que soltara? Para nada: también le ha mandado un recadito a sus ex en general (aunque, probablemente, a Carlos Lozano en particular) mirando sus calcetines (lo que os decimos: hila que no veas): "Ahora me siento como un calcetín: sin pareja, peor feliz. Mejor sola que mal acompañada". Vamos, un vídeo que ha sido un continuo pim-pam... ¡Menuda es!