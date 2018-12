Navidades complicadas en la familia Ortega: José Fernando continuará ingresado

José Fernando ha pasado la Nochebuena y la Navidad ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid, y es que no obtuvo el permiso necesario para poder salir del centro durante unos días, ya que los médicos del hospital no lo han considerado oportuno, al menos de momento, y es que según confirma 'Jaleos', la situación podría cambiar. Sin embargo, hasta allí se desplazaron Ortega Cano y Gloria Camila para pasar con él estas fiestas tan especiales y no dejarle solo, ya que el año pasado sí pudo abandonar el centro para estar con ellos. Pero, ¿qué pasa con las fiestas que se avecinan? Al parecer, en Fin de año y Año Nuevo está previsto que el joven siga la misma línea. No podrá salir del centro para vivir las Campanadas junto a su familia, y ellos tampoco acudirán. Ortega Cano ha asegurado a 'Semana' que no podrá pasar estos días junto a su hijo: “No podremos estar con él ni acudir al centro, la decisión es de los médicos y ahí no se puede entrar". Tienen que atenerse a unas normas judiciales y lo que dicen, es lo que hay que cumplir.

Con quien sí pasará Ortega Cano el fin de año es con Gloria Camila, a quien no le gustan demasiado estas fechas (confesado por ella misma) y tenía planeado poner rumbo a Los Ángeles para escapar de las navidades en nuestro país, pero ha visto truncado su viaje junto a Kiko y tendrán que quedarse en casa.

Eso sí, no todo son malas noticias. En este próximo año, tal y como informa el mismo medio, la familia se pondrá manos a la obra para lograr los permisos necesarios para que el joven pueda salir del centro cuando la situación lo requiera.

La última vez que pudo salir del centro fue para acudir al bautizo de su hija, María del Rocío Ortega Rodríguez, fruto de su relación con Michu. Fue el pasado 16 de junio en Arcos de la Frontera (Cádiz), lugar que ambos eligieron para que la pequeña recibiese aguas bautismales en un día marcado por el claro distanciamiento que existe entre sus progenitores.