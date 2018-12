Estas son las primeras navidades que Makoke vive sin Kiko Matamoros después de 20 años juntos. Inevitablemente la familia tiene que separarse en unas fechas tan importantes, sin embargo la hija en común de ambos, Anita, ha preferido quedarse con su madre y no pasar ninguna de las fiestas con Kiko... Un gesto muy comentado que Makoke ha querido aclarar, confesando que han comido juntos algún día pero que ha preferido quedarse en España, y es que el colaborador está pasando estos días en Punta Cana. La que sí ha viajado con él ha sido Laura Matamoros, que se está encargando de arropar a su padre en estos difíciles momentos que atraviesa, y es que el 2018 no ha sido, ni de lejos, el mejor año del colaborador de 'Sálvame'. Él mismo ha confesado que, inevitablemente, echa de menos a su familia en estas señaladas fechas: "Les eché de menos a todos, son 20 años celebrando la Navidad con mi familia. Evidentemente los echas de menos", comentaba. Pero, ¿lo está viviendo igual Makoke?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Parece que no... La ex concursante de 'GH VIP 6' está viviendo estas navidades en Málaga, junto a su familia. No han faltado sus hijos Javi Tudela y Anita Matamoros, además de su madre y sus hermanos. Ha querido contar en 'El programa de Ana Rosa' cómo está viviendo estos días, y asegura que está "muy bien".

Sus planes para Nochevieja son los mismos, estar en casa con los suyos. Además, no ha dado demasiada importancia a que su hija esté con ella en lugar de con su padre, y ha querido dejar claro que se llevan fenomenal. Cuenta que antes de que la joven ponga rumbo, de nuevo, a Milán para continuar con sus estudios, padre e hija volverán a tener un ratito para estar juntos, por lo que quizá se pongan al día respecto a cómo han pasado sus navidades y puedan celebrar sus festejos particulares.

No ha dejado pasar la oportunidad de hablar de la entrevista de Laura Matamoros, donde dice que su casa es el refugio de su padre, algo que Makoke entiende perfectamente: "Si vive en un hotel, imagino que el de Laura será un hogar".