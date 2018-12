Malas noticias para los seguidores de la pareja formada por Gigi Hadid y Zayn Malik. La modelo y el cantante podrían haber roto su relación. Tras años años de idas y venidas en su relación, parece que la pareja ha decidido poner punto y final a su noviazgo. Han sido los propios seguidores los que han dado las pistas de esta posible ruptura entre esta mediática pareja. La última vez que la protagonista del calendario Pirelli 2019 subió o compartió algo junto a su novio fue el 22 de octubre. Desde entonces no se ha vuelto a ver nada de él en su perfil de Instagram.

Pero quizás la prueba definitiva de que Gigi Hadid y Zayn Malik han roto su relación se encuentra en el "unfollow" del cantante a la modelo. El ex de One Direction sólo sigue a 28 personas en Instagram y entre esos privilegiados ya no se encuentra Gigi Hadid. Una gran sorpresa para todos, pues después de que retomasen su relación tras su primera ruptura se pensaba que la pareja ya había solucionado todas sus diferencias. Gigi Hadid y Zayn Malik desprendían magnetismo y sensualidad allá por donde pasaban y, aunque en un principio no querían que nadie supiera lo suyo, una vez que superaron esa barrera no tuvieron problema en compartir su amor con el mundo, posar en las alfombras rojas juntos e incluso protagonizar portadas demostrando cuánto se querían.