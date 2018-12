Makoke celebra su cumpleaños con Tony Spina

Makoke ha celebrado este 28 de diciembre su 49 cumpleaños y lo ha hecho muy bien rodeada. La concursante de 'Gran Hermano VIP 6' ha querido recibir los últimos 40 por todo lo alto y para ello ha contado con la presencia de Tony Spina, ese hombre que le ha devuelto la sonrisa tras su ruptura con Kiko Matamoros tras 20 años de relación. Pero el rey de los realities no ha sido el único con el que Makoke ha soplado las velas, también la han acompañado en este día tan especial sus hijos, Anita Matamoros y Javier Tudela. La colaboradora de 'Viva la vida' se acerca al medio siglo, pero luce radiante y estupenda. Sin complejos, ha lucido un minivestido en color nude con el que ha levantado más de un suspiro a su paso y sino que se lo digan a Tony Spina, que a pesar de su diferencia de edad- la ex de Kiko Matamoros le saca 20 años- no es problema para que los "amigos" se muestren de lo más cómplices y felices juntos.

Makoke, que cumple este sábado 29 de diciembre los 49 años, ha confesado que está muy feliz de celebrar el cumpleaños con sus hijos y "con los amigos que están en Madrid porque la mayoría en estas fechas está fuera". Aunque no ha querido desvelar quién ha sido la persona que le ha regalado un tremendo ramo de rosas rojas, Makoke ha desvelado que se irá el día 6 de enero con su hija Anita a Milán, pues todavía no conoce su casa.

Pero sus hijos no son los únicos que han celebrado el cumpleaños junto a Makoke. Tampoco han faltado, Techi Cabrera, Rafa Mora o Liz Emiliano.

Sobre sus Navidades sin Kiko Matamoros, Makoke ha confesado que aunque ha sido un poco extraño que no estuviera él, no han sido tan diferentes para ella como para Kiko, pues todos los años viajaban a Málaga a pasar la Nochebuena con su familia. La colaboradora de 'Viva la vida' también ha confesado que felicitó a Kiko por su cumpleaños y que se alegra mucho que despida el año con su hija Laura en Punta Cana.

¿Tiene miedo a que se destape su supuesto idilio con Carlos Lozano?

Makoke dice que no tiene nada que temer, pues el polígrafo ya le dio la razón en su momento. Ella se reafirma en sus palabras. "No he tenido nada con Carlos Lozano", aunque lo hace intentando esquivar las miradas de los periodistas. Eso sí, no tiene ningún problema ni con Miriam ni con Carlos, pues dice que ambos están muy enamorados y que se alegra mucho por la pedida de mano del presentador a la ganadora de 'GH VIP 6'.

Aunque no cree que tenga los mismos sentimientos su amiga Mónica Hoyos, pues seguramente no le haga nada de gracia que Carlos Lozano vaya a casarse con su archienemiga. "No creo que sea una noticia de su agrado", confesaba Makoke a los periodistas.