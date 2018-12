Dani Martínez y 'El Langui' nos han hecho pasar momentos de lo más divertidos en la cocina de Bertín en su visita a 'Mi casa es la tuya'. Nos han contado cómo conocieron al cantante y presentador, cómo fue su adolescencia... ¡y hasta cómo actúan cuando están 'piripis'! Pero hubo mucho más, y es que Dani Martínez es un gran imitador, así que no podía dejar escapar la oportunidad de convertirse en el propio Langui delante de él, y lo cierto es que no se le da nada mal. Pero mientras Dani hacía varias bromas e imitaciones sobre el actor (algo que a éste no pareció sentarle mal), internet se calentaba. A lo largo del todo el programa hizo gala de su humor negro: imitó al Langui cayéndose, caminando, riéndose, comiendo... Y entonces las redes ardieron.

Desde comentarios como: “A mí en el programa de hoy y sintiéndolo mucho me sobra Dani Martínez. Demasiadas bromas sobre El Langui y la mayoría sin demasiada gracia y a destiempo” o “Qué pesao el Dani Martinez, una broma, dos, tres, bueno....pero un programa entero..... no sé, me da igual el tema pero muy gracioso no es la verdad, tío pesao....”, hasta algunos algo más duros como este: "Dani Martinez, ya verías tú la gracia que te iba a hacer a ti tus bromitas si fueras tú el que tuvieras la enfermedad del Langui!!!!eres un imbécil y tienes la gracia en el culo".

Desde luego a los usuarios de Twitter parece no haberles hecho ninguna gracia el humor de Dani... Él, de momento, ha hecho oídos sordos y ha publicado un tweet en el que lanza un tierno mensaje al Langui.

Gracias a @micasaeslatuya y @BertinOsborne por invitarme otra vez a ese programa que para mí ya es estar en casa. A @ElCigalaOficial por los buenos ratos siempre que nos vemos. Y a ti @Langui_Oficial, qué te voy a decir! Qué mi brazo siempre será el tuyo compañero, eres enorme. pic.twitter.com/dXsn3pW9f4 — Dani Martínez (@danimartinezweb) December 28, 2018

El rapero y actor no ha tardado en responderle, zanjando así todos los rumores de que le haya podido sentar mal el humor de su amigo: "SE TE TIENE QUE QUERER SIEMPRE DANIEL me encanta q me pongas tu brazo y agarrarme a él como un jilguero lisia’o de una pata. Gracias a @micasaeslatuya por hacer este encuentro tan bonito con ese desayuno rico, y a Dieguito por ser un excepcional compadrito".