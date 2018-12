Esta noche, Miriam Saavedra se sentará en 'Sábado Deluxe' para analizar su paso por 'GH VIP' tras salir vencedora de la sexta edición del 'reality'. La princesa inca tiene muchos frentes abiertos y muchas cosas que aclarar, por eso se someterá a un tercer grado de los colaboradores de Telecinco, que están dispuestos a no dejarse nada en el tintero... Desde su polémica con Mónica Hoyos hasta el reciente bombazo de su supuesta reconciliación y futura boda con Carlos Lozano. Pese a las rencillas públicas que ha protagonizado junto a su ex pareja, Miriam Saavedra no deja de decir que sigue enamorada de Carlos Lozano. La flamante ganadora de ‘GH VIP 6’ no se puede quitar de la cabeza al presentador, confesando que es la única persona a la que ha llegado a amar de verdad, y es que "hoy por hoy todavía siento amor por él".

Antes de sentarse en el plató de Telecinco, ha podido hablar con 'Socialité', y ha confesado que "le perdono pero no sano", y confiesa creer que tanto ella como Carlos necesitan "curarse": "Carlos Lozano necesita sanar sus heridas y yo las mías, lo más saludable es que ambos nos demos el privilegio de conocernos a nosotros mismos y aceptarnos". Porque "el amor puede esperar". Entonces, ¿no habrá boda? Pues parece que no. "No hablamos de boda, sería muy bonito soñar, me hubiese gustado, pero en estos momentos no", ha zanjado Miriam, "todavía no me caso".

Sobre la ausencia de Mónica Hoyos en la final del concurso, tiene claro que "la vida es cuestión de actitud, no es lo que te pasa, si no cómo lo afrontas". Considera que su archi enemiga no ha sido más que una "cobarde" que no ha tenido el valor suficiente y a quien le ha faltado humildad "para no respetar ni un contrato de trabajo".

Aunque confiesa no tiene ganas de seguir hablando de ella, es consciente de que tendrá que seguir haciéndolo, ya que su concurso ha estado en gran parte marcado por la presencia de Mónica. Es parte de su historia y esta misma noche tendrá que responder a ciertas cuestiones que no han pasado desapercibidas en este tiempo. Lo que no duda es que todo "lo que le pasa a Mónica es parte de su inmadurez, su rencor, y su odio".