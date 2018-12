Miriam Saavedra se rompe al recordar cómo vivió sola el embarazo de Carlos Lozano

Miriam Saavedra tiene muchos frentes abiertos y muchas cosas que aclarar, por eso se ha sometido a un tercer grado de los colaboradores de 'Sábado Deluxe' que están dispuestos a no dejarse nada en el tintero... Desde su polémica con Mónica Hoyos hasta el reciente bombazo de su supuesta reconciliación y futura boda con Carlos Lozano. Pese a las rencillas públicas que ha protagonizado junto a su ex pareja, Miriam Saavedra no deja de decir que sigue enamorada de Carlos Lozano, y estas últimas semanas se disparaban los rumores de que podrían pasar por el altar, sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentirlo. Asegura que le ha dolido mucho escuchar a su ex hablar "barbaridades" de ella, pero que no necesita de Carlos Lozano: "Yo soy Miriam, ganadora de Gran Hermano, y mi concurso me lo he currado yo".

"Salí de la casa muy feliz pero a la vez triste porque esa era mi casa", ha comenzado a contar para explicar su cita con Carlos Lozano: "Me dijo que sigue enamorado de mí y que no haga caso a todo lo que oigo, que necesita que piense y le perdone". Confiesa que le pidió perdón por todo lo que había dicho de ella, pero no parece servirle... Ella asegura que necesita sanar su corazón. Respecto a la boda, ha explicado que su madre le preguntó a Carlos por qué no se habían casado en estos tres años, y por qué ese interés ahora.

Miriam ha sentido que Carlos ha querido destruirla a sabiendas de que ella no podía defenderse estando en Guadalix. "No debería haber mezclado la relación con mi concurso", añade la ex concursante.

Pero Miriam no ha podido evitar romperse al hablar del aborto que sufrió, y es que ha sido uno de los polémicos temas que han involucrado a Carlos Lozano, que parecía no creerse que el bebé fuera suyo.

Contra quien ha estallado es contra Hugo Castejón, quien la ha descolocado por completo al sentarse en los platós de televisión, y es que asegura que le vendió una imagen completamente diferente. Pero, sin duda, el frente más fuerte que tenía abierto es el del bombazo que soltó Miriam respecto al 'affair' entre Carlos Lozano y Makoke mientras estaba con Mónica Hoyos, y Miriam ha asegurado que Carlos se lo contó, es más, a su salida, le ha dicho que contará la verdad.

Sobre Mónica Hoyos no podía dejar de hablar: "Me ama, no puede vivir sin mi", asegura la gran hermana. "Yo he sido su centro de atención", ha añadido. "Ha tenido momentazos gracias a Miriam Saavedra, y en Gran Hermano hay que currársela, uno no puede ir a calentar el culo, una tiene que desnudarse", ha zanjado. A las acusaciones de Mónica de haber destrozado la unidad familiar, ella tiene claro que "ella es la única causante de todos sus males".